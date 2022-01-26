باتون: هاميلتون سيواصل مسيرته في الفورمولا واحد في 2022

لم يتحدث هاميلتون علانية منذ الجولة الختامية للفورمولا واحد المثيرة للجدل في أبوظبي، حيث ساهمت الطريقة التي تعاملت بها "فيا" مع إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان في منح غريمه ماكس فيرشتابن لقب السائقين.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد صرّح بأن هاميلتون يشعر بخيبة أمل من الفورمولا واحد عقب تلك الأحداث، بينما اعترف محمد بن سليم رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" بأن بطل العالم سبع مرات يشعر بأنه "مكسور".

لكن وبينما تتواصل التساؤلات حول ما إذا سيعود هاميلتون إلى الفورمولا واحد أم لا، فإن بطل العالم السابق باتون بدا متفائلًا بأن زميله السابق في مكلارين سيعود واضعًا نُصب عينيه حصد لقبه الثامن.

وضمن معرض حديثه خلال ظهوره في برنامج "صباح الخير بريطانيا" اليوم الأربعاء، علّق باتون في هذا الصّدد قائلًا: "آمُل فعلًا أن يعود للسباقات".

وأضاف: "أعتقد أنه سيعود للسباقات وأنه يرغب بحصد لقبه الثامن ليكون أنجح وأكثر سائقي الفورمولا واحد تتويجًا في التاريخ. وسيفعل ذلك. أثق في هذا الأمر".

وباتون ليس الوحيد بين أبرز الأسماء في الفورمولا واحد التي تعتقد بأن هاميلتون سيتواجد على شبكة الانطلاق عندما ينطلق الموسم الجديد في البحرين.

حيث سبق وصرّح زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين في وقت سابق من الشهر الجاري قائلًا: "أعتقد أنه سيعود. إنه سائق سباقات وضمن أعلى مستوياته. هو غاضب جدًا بالتأكيد، لكنني أرى بأن سائقي سباقات السيارات يرغبون دومًا بالتسابق، وأعتقد بأنه مقاتل وسيرغب بالعودة ومحاولة الفوز بالبطولة الثامنة، لا أظن بأنه مستعد للاعتزال. لا أعتقد بأنه سيدع حادثة تتسبب في اعتزاله".

وبينما قد تكون أحداث أبوظبي أضرّت بصورة ومصداقية الفورمولا واحد، لكن باتون ما يزال يعتقد بأن الرياضة في موقع قويّ حاليًا.

حيث قال: "كان ختام الموسم مثيرًا للجدل، لكنني أعتقد بأنه يجب النظر إلى الموسم إجمالًا. الفورمولا واحد في موقع جيّد للغاية حاليًا، سائقان رائعان يتنافسان في كل نهاية أسبوع. أعتقد بأن الجميع متحمسون حيال الموسم الجديد والقوانين الجديدة التي ستجعل الأمر يتمحور حول تطوير هذه السيارات على مدار العام".