باتون: هاميلتون سيعود إلى أفضل مستوياته مع القوانين الجديدة في الفورمولا 1
يرى جنسن باتون زميل لويس هاميلتون السابق أن تغييرات قوانين 2026 قد تمثل ولادة جديدة لسائق فيراري، مؤكدًا ثقته في عودة بطل العالم سبع مرات إلى "أفضل مستوياته".
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: الأناضول-صور جيتي
بعد معاناته في السنوات الأخيرة لإيجاد الأداء المطلوب مع سيارات التأثيرات الأرضية، لم يحقق لويس هاميلتون أيضًا النتائج المنتظرة في موسمه الأول مع فيراري في 2025.
ورغم أن فيراري بدت تنافسية أحيانًا، فإن زميله شارل لوكلير نجح في تحويل هذا الأداء إلى نقاط، بينما أنهى هاميلتون الموسم متأخرًا بفارق 86 نقطة عن المونغاسكي.
وقال جنسن باتون في حديثه إلى سكاي سبورتس عن أداء مواطنه: "كان الأمر صعبًا. كان من المؤلم حقًا مشاهدة لويس في 2025. كنا زميلين لثلاثة أعوام وأعرف مدى جودته. كان محزنًا رؤية معاناته مع الفريق، وكان واضحًا من ملامحه مدى تأثير ذلك عليه".
وأضاف: "في تلك اللحظة تنسى كل ما حققه في الماضي لأنك ترى ذلك الألم فقط. لكن مع تغييرات القوانين الجديدة، أعتقد أننا سنرى لويس هاميلتون في أفضل حالاته مجددًا".
كما يعتقد جنسن باتون، الذي كان زميل هاميلتون في مكلارين بين 2010 و2012، أن امتلاك السائق البريطاني تأثيرًا أكبر في تصميم سيارة 2026 سيكون عاملًا حاسمًا.
فقال: "سيكون له رأي في كيفية تصميم السيارة، وسيكتسب الثقة في توجيهها نحو الاتجاه الذي يناسبه. آمل أن نرى ذلك. نريد رؤية فيراري في القمة، ونريد جميعًا رؤية لويس يقاتل مجددًا على المركز الأول".
شارك أو احفظ هذه القصّة
هاميلتون يشيد بعرض باد باني في السوبر بول: "أحد أهم العروض في التاريخ"
مدير أعمال لويس هاميلتون السابق ينضم إلى فريق كاديلاك
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
لويس هاميلتون برفقة كيم كارداشيان في السوبر بول وسط شائعات علاقة عاطفية
لوكلير: أمامنا أحد أكبر التغييرات في تاريخ الفورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
باتون: هاميلتون سيعود إلى أفضل مستوياته مع القوانين الجديدة في الفورمولا 1
وولف: مرسيدس "ستتضرر" إذا اتخذت "فيا" والفورمولا 1 صف المنافسين في نزاع المحرك
هاميلتون يعلّق على تغيير مهندسه في فيراري: "كان قرارًا صعبًا للغاية"
توتو وولف: محرك ريد بُل–فورد هو "المعيار" في تجارب البحرين
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات