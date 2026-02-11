تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

باتون: هاميلتون سيعود إلى أفضل مستوياته مع القوانين الجديدة في الفورمولا 1

يرى جنسن باتون زميل لويس هاميلتون السابق أن تغييرات قوانين 2026 قد تمثل ولادة جديدة لسائق فيراري، مؤكدًا ثقته في عودة بطل العالم سبع مرات إلى "أفضل مستوياته".

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: الأناضول-صور جيتي

بعد معاناته في السنوات الأخيرة لإيجاد الأداء المطلوب مع سيارات التأثيرات الأرضية، لم يحقق لويس هاميلتون أيضًا النتائج المنتظرة في موسمه الأول مع فيراري في 2025.

ورغم أن فيراري بدت تنافسية أحيانًا، فإن زميله شارل لوكلير نجح في تحويل هذا الأداء إلى نقاط، بينما أنهى هاميلتون الموسم متأخرًا بفارق 86 نقطة عن المونغاسكي.

وقال جنسن باتون في حديثه إلى سكاي سبورتس عن أداء مواطنه: "كان الأمر صعبًا. كان من المؤلم حقًا مشاهدة لويس في 2025. كنا زميلين لثلاثة أعوام وأعرف مدى جودته. كان محزنًا رؤية معاناته مع الفريق، وكان واضحًا من ملامحه مدى تأثير ذلك عليه".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "في تلك اللحظة تنسى كل ما حققه في الماضي لأنك ترى ذلك الألم فقط. لكن مع تغييرات القوانين الجديدة، أعتقد أننا سنرى لويس هاميلتون في أفضل حالاته مجددًا".

كما يعتقد جنسن باتون، الذي كان زميل هاميلتون في مكلارين بين 2010 و2012، أن امتلاك السائق البريطاني تأثيرًا أكبر في تصميم سيارة 2026 سيكون عاملًا حاسمًا.

فقال: "سيكون له رأي في كيفية تصميم السيارة، وسيكتسب الثقة في توجيهها نحو الاتجاه الذي يناسبه. آمل أن نرى ذلك. نريد رؤية فيراري في القمة، ونريد جميعًا رؤية لويس يقاتل مجددًا على المركز الأول".

