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باتون: موسم 2023 "لن يكون نزهة" لـ فيرستابن وريد بُل

يرى جنسن باتون بطل العالم السابق في الفورمولا واحد أن موسم 2023 الحالي لن يكون "نزهة في الحديقة" للهولندي الشاب ماكس فيرستابن وفريقه ريد بُل، بالرغم من الفوز بسباق البحرين الافتتاحي.

باتون: موسم 2023 "لن يكون نزهة" لـ فيرستابن وريد بُل

صرّح باتون أن مجريات السباق الافتتاحي ليست إلا عينة صغيرة من بقية الموسم، وأن توازن القوى قد يتغير في حلبات أخرى.

كما أشار إلى أنه كان "من الجميل للغاية" رؤية المعركة بين زميليه السابقين فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون.

حيث قال: "بدا وكأنه سباق سهل نسبياً خاصة لـ ماكس. لكن وبغض النظر عن الفائز، فقد كان سباقاً رائعاً. كان سهلاً لـ ماكس، لكن السباق نفسه كان رائعاً".

وأكمل: "أحببتُ الحماس، وكان هناك الكثير من الأحداث. رؤية بطلين يتنافسان: فرناندو ولويس، وكان أمراً جميلاً للغاية".

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بالمقابل، شدد باتون على أن طبيعة حلبة البحرين الدولية المختلفة، قد تمنح انطباعاً خاطئاً حيال نوعية المنافسات.

فقال: "أعلم أن الكثير من السائقين يرون أنها ستكون بطولة سهلة لـ ماكس وريد بُل. لكننا لم نشاهد إلا سباقاً واحداً فقط على حلبة واحدة".

وأكمل: "جميعنا نعلم أن حلبة البحرين مختلفة. لذا لا يمكننا التوقع. أعتقد أننا سنأخذ صورة أفضل بعد سباق السعودية. وكذلك حين نصل للسباقات الأوروبية".

واختتم: "لذا، كلا. لن تكون نزهة في الحديقة لـ ريد بُل وماكس. كانت بداية رائعة للموسم، ومختلفة للغاية عن الموسم الماضي. لكنني ما زلت أعتقد أننا سنشاهد الكثير من المعارك المحتدمة".

فريق ريد بُل يحتفل بفوز ماكس فيرشتابن، ريد بُل

فريق ريد بُل يحتفل بفوز ماكس فيرشتابن، ريد بُل

تصوير: صور موتورسبورت

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