باتون: "من المؤسف" أنّ مكلارين لم تتشبّث بهوندا في الفورمولا واحد

عادت هوندا إلى الفورمولا واحد بعد غياب ستّة مواسم في 2015 كشريك محرّكات لمكلارين، لكنّ الطرفين فكّا روابطهما بعد ثلاثة مواسم صعبة وغير ناجحة.

ومهّدت الصفقة الأوليّة مع تورو روسو في 2018 الطريق أمام دخول هوندا في شراكة مع ريد بُل بدءًا من العام التالي.

وأعلنت هوندا في 2020 عن أنّها ستُغادر الفورمولا واحد مجدّدًا في نهاية 2021، لتنتهي فترة تواجدها الأخيرة في البطولة بتحقيق ماكس فيرشتابن لقب السائقين في أبوظبي 2021، ليُسجّل بذلك لقب هوندا الأوّل منذ 1991.

وتسابق باتون، الذي يعمل حاليًا كمحلّل لقناة "سكاي سبورتس اف1"، لصالح مكلارين-هوندا موسم 2015 و2016، ولم يُحقّق مركزًا أفضل من السادس خلال تلك الفترة. كما قاد باتون لصالح الفريق المصنعيّ لهوندا بين 2006 و2008، مُحقّقًا آخر انتصارٍ للفريق في 2006.

وقال باتون لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنت معهم في بداية مشروع المحرّك الهجين، ولم يكن الأمر سهلًا عليهم".

وأضاف: "عانوا عند دخولهم في البداية خلال هذه الحقبة الهجينة. من الواضح أنّهم كانوا متأخّرين ببضعة أعوامٍ عن الجميع. كانت هناك الكثير من مشاكل الموثوقيّة".

وأكمل: "أعتقد بأنّه من المؤسف أنّ مكلارين لم تتشبّث بها. كان من السهل عليهم حينها توجيه أصابع اللوم عندما لم تكن الحزمة تنافسيّة، ووجّهوا اللوم نحو المكوّن الأقلّ موثوقيّة وهو المحرّك".

وأردف: "لكن بالتقدّم إلى الأمام الآن، وبالعمل مع فريقٍ مثل ريد بُل وكلّ خبرتهم، يبدو أنّهم توصّلوا إلى شراكة جيّدة حقًا".

وواصل شرحه بالقول: "من الرائع رؤية هوندا تفوز مجدّدًا، لأنّ انتصارها الأخير قبل حقبة ريد بُل كان انتصاري معها في 2006. مرّ وقتٌ طويلٌ منذ ذلك. لذا من الرائع رؤيتهم يفوزون مجدّدًا".

وستستلم ريد بُل عمليّات وحدات الطاقة والمحرّكات من هوندا هذا العام بعد تأسيس قسمها الخاص لوحدات الطاقة.

وسيُواصل فريقا ريد بُل وألفا تاوري الحصول على دعمٍ من هوندا لتزويد وحدات الطاقة في العام المقبل قبل أن تستلم ريد بُل مسؤوليّة التصنيع والخدمات بدءًا من 2023.

وفي حين أنّ باتون شعر بالأسف حيال مغادرة هوندا للفورمولا واحد مجدّدًا، فإنّه يُقدّر الواقع المالي وراء ذلك القرار.

وقال البريطاني: "إنّهم شغوفون للغاية بالتسابق، ومن المؤسف أنّهم يُغادرون مجدّدًا. لكن لديّ فكرة نوعًا ما حول قدر إنفاقهم، وتلك أموالٌ كثيرة، لذا أتفهّم مغادرتهم".

واختتم بالقول: "لكنّهم حظوا بعامٍ مدهش في البطولة وذلك رائعٌ لهم، لأنّها لم تكن رحلة سهلة بالنسبة إليهم".