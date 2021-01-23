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باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

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باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

يشعر جنسن باتون أنّ هناك "شعورًا بالتفاؤل" بعد انضمامه إلى فريق ويليامز للفورمولا واحد في دورٍ استشاري بارز، قائلًا أنّ الملّاك الجدد ليسوا "خائفين من التغيير".

أعلنت ويليامز أمسٍ الجمعة أنّ بطل العالم موسم 2009 سينضمّ إلى الفريق في دورٍ استشاري ضمن صفقة بعدّة أعوام.

وسجّل ذلك عودة باتون إلى ويليامز بعد حوالي 21 عامًا منذ إعلان انضمامه إلى الفريق في 2000 لتسجيل بداية مسيرته في الفورمولا واحد.

وتُعدّ هذه الخطوة الأحدث ضمن التغييرات في صفوف ويليامز إثر استحواذ شركة دوريلتون كابيتال الأمريكيّة على الفريق في أغسطس الماضي.

وجاءت عمليّة بيع الفريق إثر فترة صعبة على ويليامز شهدت تذيّلها لترتيب بطولة الصانعين في كلٍ من المواسم الثلاثة الماضية.

وقال باتون أنّه شعر أنّ الملّاك الجدد ليسوا خائفين من تجربة مقاربات مختلفة وتغيير بعض عادات الفريق في محاولة لقلب حظوظه.

وقال البريطاني ضمن حوارٍ مع قناة "سكاي سبورتس اف1": "أعتقد بأنّهم ليسوا خائفين من التغيير".

وأضاف: "جميع الفرق في الفورمولا واحد تعمل وفق مجموعة عادات خاصة بكلٍ منهما، وطريقة عملها وكلّ تلك الأمور. أعتقد بأنّهم يُحاولون تغيير ذلك، ويُحاولون تغيير الرياضة قليلًا".

وأكمل: "ليسوا خائفين من تجربة بعض الأشياء الجديدة، لكنّ من يديرون الفريق يملكون خبرة واسعة. لديهم بعض الأفكار الرائعة والبيئة جيّدة بالتأكيد داخل الفريق".

وأردف: "فاز الفريق بعدّة ألقاب ومن الواضح أنّ الأمور تغيّرت مع مرّ الوقت ووفد أشخاص وغادر آخرون، لكنّ جوهر الفريق لا يزال حاضرًا. إنّهم أبطالٌ للعالم وفازوا باللقب عدّة مرّات".

وواصل شرحه بالقول: "أتطلّع قدمًا للعمل معهم، وسأساعد بأيّ شكلٍ ممكن. هذا وضعٌ يحتاج فيه الجميع للمساهمة. يحتاج الجميع لبذل 100 بالمئة من جهده. يحتاج الفريق لأن يكون شغوفًا. لا يُمكن أن تكون مجرّد مهنة بالنسبة للعاملين في الفريق، يجب التحلّي بالشغف وحبّ الرياضة، وتلك هي الطريقة الوحيدة التي ستُساهم في عودتنا إلى المنافسة في الأمام مجدّدًا".

وكان باتون قد أعلن اعتزاله الفورمولا واحد نهاية موسم 2016 وتسابق في بطولة "سوبر جي تي" وأحرز لقبها في 2018.

وقال البريطاني: "شعرت أنّ هذه هي اللحظة المثاليّة للعودة إلى ويليامز، قدّم لي الفريق الكثير من الفرص عندما بدأت مسيرتي في الفورمولا واحد".

وأضاف: "طوّروني على مرّ ذلك العام وكان ذلك مميّزًا جدًا بالنسبة لي. أشعر بأنّ هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى الفريق وأنا متحمّسٌ بالعمل معه لمساعدته على العودة إلى المقدّمة".

وأكمل: "هناك شعورٌ جديد بالتفاؤل. هناك الكثير من التغييرات الإيجابيّة للمستقبل. لا تتغيّر الأمور بين عشيّة وضحاها، لكنّهم على الدرب الصحيح في الوقت الحاضر. أتطلّع قدمًا لهذا التحدي الجديد، وأنا جاهزٌ له".

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