باتون: فيرشتابن "يكتسح" زملاءه مثل سينا وشوماخر

لم يُهزم فيرشتابن من زميلٍ في ترتيب سائقي الفورمولا واحد منذ أن زامل دانيال ريكاردو في 2017، وحتّى حينها تفوّق الهولندي على الأسترالي في التصفيات بنتيجة 13 - 7.

فيما تصاعدت تلك النتيجة في حصص التصفيات إلى 15 - 5 لصالح فيرشتابن في الموسم التالي، في حين تمكّن بيير غاسلي وألكس ألبون فقط من التفوّق على فيرشتابن في مناسبة يتيمة لكل منهما خلال موسم 2019.

وخلال السباقات الستة التي شهدها موسم 2020 حتى الآن، تغلّب فيرشتابن على ألبون في جميعها، حيث عبر خط النهاية أمام زميله في كلّ سباق أكمله.

ويرى باتون سجل الهولندي هذا مثيرًا للإعجاب على نحوٍ عميق، حيث صرّح بطل العالم لموسم 2009 أنّ ذلك يذكّره بعظماء الرياضة أمثال سينا وشوماخر.

فقال: "إذا ما قارنته بزملائه خلال العامين الأخيرين، ستجد أنّه يكتسحهم. لم أر ذلك في رياضة السيارات منذ فترة طويلة للغاية، على الأرجح منذ حقبة إيرتون سينا وكذلك مايكل شوماخر. لا أعتقد بأنّه كان هنالك سائق اكتسح زميله بهذه الطريقة منذ فترة طويلة للغاية".

وأضاف: "إنّه يقوم بعمل استثنائي. أودّ رؤيته يواجه لويس (هاميلتون) ضمن معركة على اللقب. معركة بين هذين السائقين، ضمن أعلى مستوي من الأداء، هي ما يرغب الجميع برؤيته. هل سيحدث ذلك مُطلقًا؟ لا أعلم".

في المقابل، قد لا يُعدّ غياب المنافسة في الجانب الآخر من المرآب أمرًا إيجابيًا، حيث يتخوّف باتون من أنّ ذلك قد يعرقله في النهاية أمام فريق مرسيدس المهيمن.

"إنّه أمر صعب بالنسبة لماكس، كونه الآن لا يحظى بزميل تنافسي" قال باتون.

وتابع: "إنّه في عالمه الخاص. كما أنّه على الأرجح ليس قادرًا على تحقيق التقدم المناسب بسبب أنّ زميله ليس قريبًا من مستواه، على صعيد الوتيرة. فعندما يكون زميلك متأخّرًا عنك بنصف ثانية، وعادة ما يكون ألبون كذلك، فإنّك لا تميل إلى الاستماع لتغييراته على الإعدادات والعمل الذي يقوم به، فتكون ضمن فريق السيارة الواحدة، وذلك أصعب".

وأكمل: "ماكس يستهدف مرسيدس، وأعتقد بأنّ ذلك يُحبطه في ظل هيمنتها. سباقه في سيلفرستون كان مذهلًا، يالها من نتيجة رائعة، لكن كان بمقدوركم في برشلونة الشعور بالإحباط في صوته عبر اللاسلكي".

واختتم: "لا يُمكنه مقارعتهم ببساطة، كونه لا يملك السيارة القادرة على ذلك. هذا أمر صعب بالنسبة له، ولكن في النهاية يتعيّن عليه بذل أفضل ما لديه مع السيارة التي يقودها".