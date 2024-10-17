باتون: على مكلارين استخدام "استراتيجية شوماخر" إذا أرادوا الفوز بالبطولتين

قدم لاندو نوريس وأوسكار بياستري موسماً ناجحاً للغاية، حيث يبدو أن مكلارين باتت تمتلك أسرع سيارة على الحلبة. بالإضافة إلى ذلك، نجح الفريق في مسألة توازن السيارة، وهي المشكلة التي واجهت معظم منافسيهم طوال الموسم.

وهذا ما أدى إلى اتخاذ الفريق لبعض القرارات الصعبة تحت قيادة مديره أندريا ستيلا، لكنها أثبتت نجاحها حتى الآن.

وتتصدر مكلارين حالياً بطولة الصانعين بفارق 41 نقطة أمام ريد بُل التي باتت مضطرة للتركيز على صدّ تقدم فيراري التي تحتل المركز الثالث، بدلاً من السعي لتحقيق اللقب الثالث على التوالي.

ويحتاج لاندو نوريس إلى تقليص الفارق البالغ 52 نقطة خلف ماكس فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين إذا ما أراد الفوز بلقبه الأول.

وضمن حديثه في بودكاست "سكاي سبورتس اف1"، تكلم جنسن باتون حول ما يحتاج فريق مكلارين لفعله للوصول إلى ذلك الهدف.

حيث أشار البريطاني إلى أن مكلارين يجب أن تتبنى استراتيجية مايكل شوماخر إن إرادت الفوز بلقب الفورمولا 1 لعام 2024.

خاصة بعد التشكيك في بعض قرارات مكلارين الاستراتيجية هذا الموسم، حين سمح الفريق لسائقيه نوريس وبياستري بالتنافس بحرية.

حيث قال باتون: "تعجبني فكرة عدم وجود أوامر فريق، لأنك كسائق لا تفضلها".

وأكمل: "لكن في مرحلة ما، خاصة إذا كنت تريد الفوز ببطولة العالم، عليك أن تفضّل سائقاً واحداً، خاصة في هذه المرحلة من البطولة، لأن كل نقطة مهمة بالنسبة إلى لاندو في الوقت الحالي. إنه بحاجة إلى كل نقطة إذا ما أراد أن يصبح بطل العالم لموسم 2024".

وأضاف: "حتى ولو سجل ماكس أسرع لفة في السباق، فإن أوسكار قادر على كسر ذلك وتسجيل اللفة الأسرع على متن سيارة مكلارين الثانية".

بالمقابل، أكد باتون أن هذا الموقف صعب للغاية، سواء للسائقين داخل الفريق أو للفريق نفسه، لكنه شرّ لا بد منه.

حيث قال: "لهذا السبب فازت فيراري بالكثير من الألقاب مع مايكل شوماخر. في النهاية، هذا هو السبب الذي جعل فيتيل يفوز بالعديد من الألقاب أيضاً".

وأردف: "أعتقد أنه في بعض الأحيان عليك أن تتحمل المسؤولية وتختار سائقاً، خاصة في هذه المرحلة من الموسم. نعم، قدم أوسكار أداءً رائعاً هذا العام. لكن لاندو يمتلك نقاطاً أكثر، بكثير".

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ويرى باتون أنه على مكلارين إن كانت تريد الفوز ليس فقط ببطولة الصانعين، بل بلقب بطولة السائقين هذا العام أيضاً، أن تتبنى هذه الاستراتيجية.

وعلى الرغم من أن بياستري يُعتبر أحد أكثر السائقين موهبةً على الحلبة، إلا أن الخبرة الأكبر لدى نوريس في الفورمولا 1 كان لها تأثير واضح هذا الموسم.

وسمحت "قوانين البابايا" لكل من بياستري ونوريس بالتنافس في إيطاليا، لكن الفريق الآن غيّر موقفه نظراً لقرب نوريس من منافسة فيرستابن.

وكان أوسكار بياستري قد وافق على مساعدة زميله لاندو نوريس خلال ما تبقى من الموسم، حيث يأمل الفريق أن النقاط التي فقدها بعدم إعطاء الأولوية لنوريس في السابق لن تكلفهم الكثير.

لكن مثل هذا الوضع لم يكن ليسمح بـ شوماخر حين كان مع فيراري، حيث كان روبنز باريكيلو يلعب دور السائق الثاني بشكل واضح في تلك الفترة، حتى وإن كان لا يرغب في الاعتراف بذلك.