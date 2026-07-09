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باتون: على ماكس أن يكون "قاسيًا وأنانيًا" في قرار مستقبله

يرى جنسن باتون أن ماكس فيرستابن، الذي أصبح "وحيدًا" في ريد بُل بعد رحيل عدد من الشخصيات الأساسية ولم يخفِ استياءه من السيارة، يجب أن يضع خيار الانتقال إلى مرسيدس ضمن حساباته.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

تحدث بطل العالم لعام 2009 جنسن باتون عن الشائعات المحيطة بمستقبل ماكس فيرستابن، والتي سيطرت على نقاشات أجواء الحلبة خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم أن السائق الهولندي يرتبط بعقد مع ريد بُل حتى نهاية عام 2028، فمن المعروف أن عقده يتضمن بندًا مرتبطًا بالأداء يسمح له بمغادرة الفريق في حال فشل في إنهاء البطولة ضمن المركزين الأول والثاني قبل العطلة الصيفية.

وبينما ارتبط اسم فيرستابن بمرسيدس لفترة طويلة، تشير أحدث الشائعات إلى إمكانية انتقاله إلى مكلارين.

فيرستابن، الذي انسحب من جائزة بريطانيا الكبرى في نهاية الأسبوع الماضي، أعرب عن خيبة أمله من سيارة ريد بُل، ووصف حادثه بأنه كان "خطيرًا".

وعند حديثه عن هذا الأمر، أشار باتون أن من الطبيعي تمامًا أن يناقش فريق إدارة السائق الخيارات مع فرق أخرى.

فقال: "إذا لم يكن فريق الإدارة يبحث في أوضاع الفرق الأخرى، فهو لا يؤدي عمله بالشكل الصحيح".

وأكمل: "عليهم استكشاف الخيارات. أنا متأكد من وجود فريقين قد يكونان محل اهتمامهم؛ مكلارين وبالطبع الخيار الأكبر، مرسيدس".

وتابع: "جميع السائقين لديهم عقود، لكن في النهاية المال يتحدث دائمًا. هناك دائمًا طريقة لنقل سائق إلى فريق آخر".

واسترسل: "لا يبدو ماكس سعيدًا جدًا في ريد بُل في الوقت الحالي. هو يبتسم معظم الوقت، لكنني أعتقد أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من أداء الفريق".

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Liam Fabre

وقد عانت ريد بُل مؤخرًا من انتكاسة كبيرة بسبب رحيل عدد من الشخصيات الأساسية مثل كريستيان هورنر، وأدريان نيوي، وهيلموت ماركو.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن مهندس سباق فيرستابن، جيانبييرو لامبيازي، من المتوقع أيضًا أن يغادر الفريق في عام 2028 للانضمام إلى مكلارين، تجعل وضع السائق الهولندي في ريد بُل أكثر صعوبة.

وسلط باتون الضوء على هذا التغيير الكبير في هيكل الفريق، مؤكدًا شعور فيرستابن بالعزلة.

حيث أضاف: "لقد غادر العديد من الأشخاص الذين عمل معهم لسنوات طويلة والذين فاز معهم بالبطولات الفريق وانتقلوا إلى أماكن أخرى".

وأكمل: "يجب أن يكون هذا الوضع غريبًا للغاية بالنسبة له؛ ربما يشعر ببعض الوحدة داخل ذلك الفريق. جميع الأشخاص المحيطين به أصبحوا جددًا، لذلك أعتقد أنه سيفكر بجدية في الخيارات الأخرى للموسم المقبل".

وأردف: "لو كنت ضمن فريق إدارة أعماله، فإن الفريق الذي سأرغب بالتأكيد في وضعه فيه سيكون مرسيدس".

واختتم: "يجب على ماكس أن يكون قاسيًا وأنانيًا عند اتخاذ قراره بشأن مستقبله، لأنه وصل الآن إلى مرحلة متقدمة جدًا في مسيرته".

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