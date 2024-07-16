باتون: على ريد بُل طرد بيريز إن لم يسجل النقاط في المجر

رغم أن بيريز بدأ موسم 2024 الجاري بقوة مع خمس منصات تتويج في السباقات الخمسة الأولى، لكنه سرعان ما عانى من تراجع في وتيرته، حيث تعرض لسلسلة من السباقات المتتالية السيئة.

ومنذ ميامي، شهدت تأدية بيريز انتكاسة كبيرة للغاية أدت لتأخره في مراكز النقاط لصالح منافسي ريد بُل وبشكل خاص مكلارين.

وخلال الجولة الماضية على حلبة سيلفرستون، فشل المكسيكي بتسجيل النقاط مجدداً، حيث تراجع نحو المركز السادس ضمن الترتيب العام بفارق 137 نقطة خلف زميله ماكس فيرستابن متصدر البطولة.

وسرت تقارير مؤخراً مفادها أن عقد بيريز الجديد يضم بنداً فكّ ارتباط متعلق بالأداء، يُلزمه بالبقاء ضمن فلك 100 نقطة خلف زميله ضمن فترات محورية في الموسم: قبل العطلة الصيفية وقبل نهاية الموسم.

ويرى باتون أن وضع بيريز الحالي بمثابة مشكلة كبيرة بالنسبة إلى ريد بُل.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي اف1 سبورتس": "إنها مشكلة هائلة، هائلة حقاً. لقد كانت جولة سيلفرستون كارثية له".

وأكمل: "لم يكن محظوظاً في بعض الحالات. لكن مكلارين أخذت نقاطاً كثيرة منه. إنها مشكلة ضخمة".

وتابع: "إنه بحاجة لتسجيل بعض النقاط على الأقل حتى وإن لم يكن مباشرة خلف ماكس. لكن (ريد بُل) لا يمكنهم تحمّل هذا الوضع للأبد".

وأردف: "أعتقد أنه وفي السباق المقبل، وفي حال لم يسجل النقاط بسرعة، فعليهم طرده من السيارة ووضع سائق آخر".

واسترسل: "إنه وضع قاسٍ، أعلم أنه ليس سهلاً على السائق، بل كارثي، لكن بالنسبة للفريق فإن البطولة هامة للغاية".

وحين سُئِل على هامش جولة بريطانيا إزاء فشل بيريز المتواصل ووضع ريد بُل ضمن ترتيب البطولة، أجاب كريستيان هورنر مدير الفريق: "إنه يعلم أن هذا الوضع - عبر عدم تسجيل النقاط - لا يمكن أن يتواصل".وأكمل: "علينا تسجيل النقاط وهو يعلم ذلك. يعلم هدفه ويعلم المطلوب منه، ولا أحد متحمّس لإيجاد الوتيرة مجدداً أكثر منه".

ورغم هذا الوضع فإن المرشح البديل لا يبدو واضحاً بعد، حيث أشارت تقارير إلى دانيال ريكاردو سائق آربي لكن تأديته المتذبذبة تُضعف موقفه، كما أن يوكي تسونودا لا يبدو خياراً واعداً تريده العلامة النمساوية كزميل لـ فيرستابن.

لكن أحد الاحتمالات المرشّحة بقوة هو ليام لاوسون، السائق الاحتياطي، الذي قاد السيارة في يوم التصوير على حلبة سيلفرستون.

ورغم أن هورنر قلل من أهمية تجارب لاوسون، لكن من الواضح أن إدارة ريد بُل تنظر عن كثب إلى مستواه على متن السيارة.