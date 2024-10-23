باتون: بيريز أصبح مشكلة كبيرة بالنسبة لريد بُل
رغم تجديد ريد بُل ثقتها في بيريز واستمراره مع الفريق بعد العطلة الصيفية، ما تزال سلسلة التأديات المتراجعة تلاحق المكسيكي.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
سيتعيّن على ريد بُل في مرحلة ما اتخاذ "قرار صعب" فيما يتعلق بمستقبل سيرجيو بيريز في الفريق، وذلك وفقًا لما يراه جنسن باتون.
أخفق سيرجيو بيريز مرة أخرى في أن يتواجد على منصة التتويج رفقة زميله ماكس فيرستابن في أوستن، حيث حصد الهولندي 23 نقطة بينما اكتفى المكسيكي بست نقاط.
كما أن بيريز هو السائق الوحيد ضمن الفرق الأربعة الأوائل الذي لم يحرز الفوز في هذا الموسم حتى الآن، بينما لم يصعد على منصة التتويج منذ جائزة الصين الكبرى في أبريل الماضي.
ويتأخّر بيريز حاليًا بفارق 204 نقطة خلف زميله فيرستابن في ترتيب السائقين، ما يضعف بشكل كبير من موقف ريد بُل في بطولة الصانعين.
وعليه يختلف باتون مع خطوة ريد بُل بالاستمرار مع المكسيكي بعد العطلة الصيفية.
حيث قال: "سيارة ريد بُل كانت سريعة للغاية العام الماضي، والآن تنهي في المركز الثامن. أداء بيريز أصبح يمثّل مشكلة كبيرة بالنسبة للفريق ومن الممكن أن يكلفهم بطولة الصانعين".
وأضاف: "عليهم التفكير في الأمر سريعًا. أرى أنهم في مرحلة ما سيتعين عليهم اتخاذ قرار صعب".
وتابع: "أعتقد أنهم ربما بدأوا التفكير في ذلك بالفعل، وربما تشيكو نفسه يفكر في الأمر. أنا واثق بأنه سئم من من تكرار الدفاع عن نفسه".
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