باتون بعد صعوبات الحرارة في قطر: "لن يتغير أي شيء حتى يتكلم السائقون"
قال جنسن باتون أنه يتوجب على سائقي الفورمولا واحد "التكلم بصوت مرتفع" إن كانوا يريدون اعتماد إجراءات تمنع تكرار الإنهاك الشديد الذي تعرضوا له في جائزة قطر الكبرى.
تعهد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بتقييم طرق وأساليب تعالج مشاكل الحرارة الشديدة والرطوبة التي واجهت السائقين وأنهكتهم بدنياً بشكل كبير للغاية.
ولم يتواجد باتون في قطر شخصياً، لكنه يرى بأن طبيعة الحلبة مع قوى الجاذبية المرتفعة ضمن المنعطفات لعبت دوراً فيما حصل.
فقال: "لم أختبر شخصياً شدة الحرارة، لكن إحدى أهم المشاكل هناك تتمحور حول قوى الجاذبية المرتفعة على المسار. الحرارة.. متواجدة في حلبات أخرى".
وأكمل: "أعتقد أن المشكلة الأكبر على أجسامهم كان تتمحور بتلك المستويات المرتفعة ولفترات طويلة لا يمكنك التنفس حتى. لم يكونوا قادرين على إيصال الأوكسجين لمجرى الدم، تلك هي المشكلة الأكبر".
وضمن معرض كلامه مع المراسلين وحين سُئِل عن الحلول برأيه، أجاب باتون: "لا يمكنك القيام بأي شيء، بعيداً عن التكييف، لم نسمع بمثل تلك المشاكل على حلبات بقمرات قيادة مفتوحة".
وأكمل: "في إندي كار، ينافسون بقمرات قيادة شبه مغلقة ومن الواضح أن الحرارة مرتفعة خلف المقود، وأعلم أنهم لا يمتلكون نظام مساعدة في التوجيه، ما يصعّب مهمتهم كذلك. لكنهم لا يتعرضون لمثل قوى الجاذبية تلك كما يحصل مع سائقي الفورمولا واحد".
وأردف: "حين سابقت في ناسكار، كدتُ أتوقف في السباق. قلتُ للفريق ’لا يمكنني القيام بذلك بعد الآن - الحرارة مرتفعة جداً’. كل نوع من السيارات يواجه مشاكل مختلفة".
واسترسل: "حتى يتكلم السائقون بصوت مرتفع، فلن يتم تغيير أي شيء".
وأضاف: "أذكر سباق الفورمولا واحد في ماليزيا، حين كُسرت قارورة الماء لدي، واجهت صعوبات كبيرة حقاً في السباق. يصيبك الرجفان وتخسر الرؤية كذلك".
واختتم: "تصبح الأمور خطرة حقاً، لذا أنا أعلم مدى سوء الوضع".
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