باتون: الفورمولا واحد بحاجة إلى زميل أكثر تنافسية لهاميلتون

بوسع هاميلتون حسم لقبه السابع في جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بعد أن هيمن على موسم 2020 الجاري محرزاً الفوز بتسعة سباقات من أصل 13 حتى الآن.

وكان زميله بوتاس الوحيد القادر على مجاراة البريطانيّ والتغلب عليه، لكن آماله تراجعت مع مرور الموسم، حيث لم يحرز سوى انتصارين اثنين حتى الآن.

وكان باتون بطل العالم السابق في الفورمولا واحد، أحد سائقين اثنين تمكنا من التفوق على هاميلتون كزميلٍ في 2009 على مدار الموسم. وأمضى الثنائي ثلاثة مواسم معاً ضمن صفوف مكلارين من 2010 إلى 2012، حيث تفوق باتون على هاميلتون ضمن الترتيب العام لموسم 2011.

ويشعر باتون أنه من الصعب تحديد مكانة هاميلتون بين عظماء البطولة وذلك نظراً لصعوبة المقارنة بين حقب الرياضة المختلفة، لكنه يشكّ في أن سيل الانتصارات والبطولات سيتوقف قبل أن يواجه البريطانيّ زميلاً أكثر قدرة على التحدي.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "مقارنة الإنجازات أمر صعب حقاً. جميعنا نحب الأرقام ونحبّ التفوق على رقم ما، لكن المقارنة صعبة حقاً".

وأكمل: "كل ما يمكن القول أنه يقوم بأفضل عمل ممكن وفريقه يقوم بعمل رائع، لم يتلقوا أية هزيمة خلال حقبة المحركات الهجينة، ولويس فاز بجميع بطولاته إلا واحدة، معهم".

وتابع: "لا أرى أي تغيير في هذا الاتجاه. سيواصل على هذا النسق حتى يتوقف أو حتى يجد زميلاً قادراً على تحديه حقاً".

وأردف: "إنه يتعلم بالتأكيد من زملائه، وبات بالتأكيد سائقاً متكاملاً أكثر مما كان عليه عندما كنا زميلين. لكن لو كان بجانبه زميل مثل ماكس (فيرشتابن)، لكنا رأينا وجهاً آخر من لويس".

واسترسل: "إنه بحاجة إلى ذلك التحدي، وإلا سيواصل القيام بنفس الأمور وسيواصل الفوز بالألقاب".

واستكمل: "إنه بحاجة إلى تحدٍ له ولمرسيدس. لا يمكننا لومهم، خاصة وأنه من السهل التعامل مع سائق أسرع من زميله".

وأضاف: "أعلم أن فالتيري يقترب كثيراً في التصفيات وأحياناً يتفوق عليه، لكن وبمقارنة وتيرة السباق، فإنه بعيد كل البعد عن لويس".

وانضم بوتاس إلى مرسيدس في 2017 بعد قرار نيكو روزبرغ المفاجئ بالاعتزال، ويمتلك عقداً مع السهام الفضية حتى نهاية الموسم المقبل.

كما أن جورج راسل وإستيبان أوكون كلاهما سائقان ضمن برنامج أكاديمية مرسيدس، وتم ربطهما بإمكانية القيادة بديلاً عن الفنلندي مستقبلاً.

لكن، يشعر باتون أن فيرشتابن، شارل لوكلير (فيراري) ودانيال ريكارو (رينو)، هم الوحيدون القادرون على تحدي هاميلتون كزملاء.

فقال: "لا أعتقد أن جورج جاهز لمنافسة لويس بعد، وليس هناك الكثير من السائقين القادرين على ذلك".

وتابع: "ماكس، شارل ودانيال ريكاردو، أولئك هم القادرون على تحدي لويس. كنت لأفضل تواجد دانيال في مواجهة لويس، لأنني أعتقد أنه قادر على هزيمة لويس ذهنياً".

واختتم: "بإمكانه أن يكون سريعاً وهو دائم الابتسام والضحك، وسيحافظ على هدوئه، وتواضعه، إنه شخصية مناسبة للمنافسة، وأعلم أن أغلب السائقين سيجدون مجاراة ذلك أمراً صعباً".