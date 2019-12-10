باتريك هيد: قوانين 2021 "المتردية" ضروريّة لتقليص التباين بين الفرق

أتمّت "فيا" والفورمولا واحد العمل على القوانين الجديدة لموسم 2021 المصمّمة لجعل التسابق أفضل من خلال تبسيط السيارات والانتقال نحو المؤثّرات الأرضيّة للتقليل من حساسيّة السيارات تجاه الهواء المضطرب.

ويعود جزء من التنازلات التي تمّ الإقدام عليها ضمن القوانين الجديدة إلى محاولة ضمان قدرة السيارات على اتّباع بعضها البعض عن قرب، وهو ما أدّى إلى الحدّ من الجوانب التي يُمكن للفرق العمل عليها.

لكن في حين أنّ هيد، الذي كان المدير التقني عند تحقيق ويليامز لـ 16 لقبًا، عبّر عن ندمه حيال تقلّص التحدّي الهندسيّ، فإنّه أشار إلى أنّ تلك الخطوة كانت ضروريّة في ظلّ التباين الكبير الحاليّ في ميزانيّات الفرق وعدم استدامة ذلك النموذج.

وبحديثه على منصّة جوائز أوتوسبورت في لندن مساء السبت الماضي، قال هيد: "أعتقد بأنّه من منظور معيّن – أعني منظور الهندسة – فإنّ هذه القوانين متردية حقًا للأسف".

وأضاف: "لكن رياضة المحرّكات أصبحت باهظة جدًا في النهاية. والفارق بين الفرق الكبيرة والأخرى الصغيرة بات كبيرًا جدًا. نحتاج لقدرة المزيد من الفرق على التسابق في ما بينها".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ الأطراف المشاركة قد قامت بعملٍ جيّد. لن أقول أنّه من غير المنصف القول أنّ القوانين قد تمّ تبسيطها جدًا، كون المهندسين الأذكياء سيجدون طرقًا وأساليب لإحداث الفارق، لكن بالتأكيد لا توجد الكثير من الحريّة التي كانت متوافرة عندما كنت مشاركًا".

ويعي القائمون على البطولة أنّ تشكيل قوانين 2021 أدّى إلى ضرورة قبول الفرق ببعض الإجراءات التي لم تكن راضية عنها، لكنّهم يعتقدون بأنّ البطولة قد أقدمت على التنازلات المناسبة.

إذ قال تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد مؤخّرًا: "لن نقول أنّنا نحاول بلوغ موقعٍ يُوافق فيه الجميع على كلّ مكوّن نطرحه".

وأضاف: "ذلك هو تعريف التنازلات. أعتقد بأنّ ما قدّمناه قد جاء إثر تفكير معمّق. نعتقد بأنّنا اتّخذنا الخطوات المناسبة".

وأكمل: "هل ستكون هناك جوانب بحاجة للتعديل والتحسين؟ بالتأكيد".