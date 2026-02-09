تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 تجارب ما قبل الموسم في برشلونة

باتريسي: فيرستابن هو السائق الذي سيتأقلم بأفضل شكل مع القوانين الجديدة

يرى ريكاردو باتريسي سائق الفورمولا 1 السابق أن القوانين المعقدة للغاية لوحدة الطاقة، التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026، هي الأنسب لأسلوب قيادة وعادات ماكس فيرستابن.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ماكس فيرشتابن

يعتقد سائق الفورمولا 1 السابق ريكاردو باتريسي، مسلطًا الضوء على ماكس فيرستابن في ظل التعقيد الذي تجلبه قوانين وحدة الطاقة الجديدة، أن السائق الهولندي سيكون الأسرع في التأقلم مع هذه المرحلة.

تُعد القوانين الجديدة التي ستُطبق في الفورمولا 1 الموسم المقبل واحدة من أكبر التحولات التقنية في تاريخ الرياضة. ويعتمد النظام على توازن بنسبة 50-50 بين الطاقة الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي، ما يجلب تغييرات جذرية في مجالات عدة، من أسلوب القيادة إلى إدارة الطاقة.

إذ ستُجبر أنظمة جديدة مثل "البووست" و"وضع الهجوم"، التي ستدخل حيز التنفيذ في 2026، السائقين على التفاعل بشكل أكبر بكثير مع عناصر التحكم على عجلة القيادة، ما يشير إلى عصر سيتحدد فيه الأداء ليس بالسرعة فقط، بل بالاستراتيجية والقرارات في أجزاء من الثانية.

ورغم اعتراف باتريسي بأن هذه التغييرات ليست سهلة على الجميع، فإنه يرى أن فيرستابن سائق ريد بُل يمتلك أفضلية طبيعية للتأقلم مع هذا النظام.

حيث قال: "ماكس فيرستابن هو بالتأكيد السائق الأنسب للتأقلم مع القوانين الجديدة. إنه يشعر وكأنه في بيته في هذا المناخ. يقضي الكثير من الوقت على جهاز المحاكاة ويعمل بشكل ممتاز مع جميع الأزرار على عجلة القيادة".

هذا وأكد باتريسي أن فيرستابن ليس الوحيد في ذلك، وأن جزءًا كبيرًا من الجيل الجديد من السائقين معتاد على مثل هذه الأنظمة، لكنه أشار إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الفرق على إيصال كيفية وتوقيت استخدام هذه الأنظمة للسائقين بشكل صحيح.

فقال: "سيكون هناك الكثير يحدث في لفة واحدة. استخدام كامل للطاقة، ثم انقطاع الدعم الكهربائي، ثم تشغيل محرك الاحتراق فقط. من الواضح أنه إذا كانت الفورمولا 1 معقدة بالفعل للمشاهد، فهي الآن أصبحت أكثر تعقيدًا".

وتابع: "بصراحة، لا يعجبني ذلك كثيرًا، لأنه بالنسبة للمشاهد العادي يصبح أحيانًا من المستحيل فهم ما يحدث على الحلبة بدقة".

وتسلط هذه التصريحات الضوء مجددًا على أن إدارة الأنظمة في موسم 2026 ستكون حاسمة في صراع البطولة بقدر مهارة السائق نفسها.

فورمولا 1
23

