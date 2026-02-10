كان الموسم الأول لـ أندريا كيمي أنتونيللي في الفورمولا 1 عام 2025 بمثابة أفعوانية من حيث الأداء بالنسبة للسائق البولوني الشاب.

لفت السائق البالغ من العمر 19 عاماً الأنظار عندما حقق قطب الانطلاق الأول في التصفيات القصيرة لسباق ميامي القصير.

وفي وقت لاحق من الموسم، حقق أنتونيللي أول منصة تتويج له في كندا، قبل أن يمر بفترة تراجع في النتائج.

إلا أن هذا التراجع اختفى في الجزء الأخير من الموسم، حيث عاد أنتونيللي بأداء قوي وأنهى الموسم بصورة إيجابية للغاية مع منصتي تتويج في البرازيل ولاس فيغاس.

الأداء القوي الذي قدمته مرسيدس في الاختبارات التمهيدية في برشلونة، حيث تفوقت على جميع الفرق على حلبة مونتميلو، وضع الفريق المتمركز في براكلي في موقع المرشح الأبرز للفوز ببطولة العالم 2026.

ويتفق سائق الفورمولا 1 السابق ريكاردو باتريزي مع هذا الرأي، وقدم أيضاً بعض التصريحات اللافتة بشأن أنتونيللي.

وضمن مقابلة مع BetVictor، أوضح باتريزي أن أنتونيللي يمتلك القدرة على منافسة جورج راسل وحتى أن يكون منافساً على اللقب.

حيث قال باتريزي: "أظهر أنتونيللي قيمته في الجزء الأخير من الموسم".

وأكمل: "لقد بدأ في الوصول إلى المستوى المتوقع، وفي بعض الأحيان وضع راسل في مواقف صعبة".

وأضاف: "إنه فقط بحاجة إلى التعلم والتركيز. لقد كان عليه التأقلم مع العديد من الظروف في موسمه الأول في الفورمولا 1 وتعلم الكثير".

وأردف: "يجب أن يكون قد عرف كل شيء الآن".

وأشار باتريزي إلى أن أنتونيللي احتاج إلى موسم بعيدًا عن الضغوط، وهذا ما خاضه العام الماضي، بالتالي فإن هدفه منافسه زميله بقوة في موسم 2026.

حيث قال: "في العام الماضي قلت أنه يجب تركه دون ضغوط وعدم انتقاده".

وأكمل: "هذا العام، إذا كانت لديه سيارة قادرة على المنافسة على البطولة – وهو أمر ممكن – ومع زميل قوي جداً مثل راسل، فلن تكون لديه أي أعذار بعد الآن".

وأضاف: "عليه أن يسعى إلى المنافسة على اللقب. أعتقد أنه قادر على هزيمة راسل، أو قد نشهد منافسة متقاربة جداً بينهما".

واختتم: "يجب أن يكون الآن ضمن نفس مستوى راسل".