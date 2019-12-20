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فيرشتابن يثني على اهتمام هوندا الكبير بأدق التفاصيل

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فيرشتابن يثني على اهتمام هوندا الكبير بأدق التفاصيل
20-12-2019

كشف ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في الفورمولا واحد أنه يحب العمل مع هوندا لأن المصنّع اليابانيّ يهتم بالتفاصيل بشكل كبير حتى أدق الأمور.

تتزود ريد بُل بمحركات هوندا منذ بداية موسم 2019 المنصرم، وذلك بعد أن فسخت عقد شراكتها طويل الأمد مع رينو، والتي انتقدها فيرشتابن علناً عدة مرات لناحية الموثوقية وانخفاض الأداء.

وبالرغم من بداية هوندا للموسم بطاقة أقل من منافسيها، لكنها حققت قفزات جيدة طوال الموسم لينجح فيرشتابن بإحراز ثلاثة انتصارات وقطبي انطلاق من المركز الأول، بينما نجحت هوندا بتحقيق موثوقية مثالية مع ريد بُل.

وصرّح فيرشتابن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سروره بتأثير هوندا الإيجابي على موسمه، ليس فقط على المسار وإنما بطريقة العمل كذلك.

فقال: "أعتقد أن الموسم سار بشكل جيد جداً. في البداية تكون هناك تساؤلات على الدوام حيال ما سيقومون بجلبه خلال الموسم. لكنني أعتقد أنهم حققوا خطوات كبيرة بالفعل".

وأكمل: "ما كان هاماً للغاية بالمقارنة مع وضعنا السابق (مع رينو)، هو مسألة الموثوقية".

وتابع: "هذا الموسم، لم ننسحب على الإطلاق بسبب أية مشكلة من هوندا. إذا أردت المنافسة على لقب العالم، هذا ما تحتاجه. لذا، أنا معجب جداً، جداً بالطريقة التي يعملون بها".

وأردف: "أحب حقاً العمل معهم، لأنهم أشخاص لا يضيعون الوقت بالكلام - تماماً مثلي! - بل يركزون على ما يقومون به".

واسترسل: "أنا بالفعل، مسرور جداً بالعمل معهم. إنهم احترافيون بدرجة كبيرة".

واستطرد: "حتى أنهم يركزون على طريقة توصيل شرائط المحرك، الملصقات المتناسبة مع الأشرطة. إلى أدق التفاصيل".

واستكمل: "إنها التفاصيل الصغيرة، لكن بالنسبة لي ذلك أمر هام للغاية. إنها التفاصيل، والانتباه للتفاصيل.. ذلك ما نحتاج إليه".

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استعملت هوندا أربعة محركات على مدار الموسم، أي أكثر بمحرك واحد من منافسيها ضمن سعيها للحاق بفريقي فيراري ومرسيدس لناحية الأداء.

وبالرغم من تلقي فيرشتابن عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق لقاء تغيير المحرك، لكن صاحب الـ 22 عاماً يرى أن ذلك كان يستحق المحاولة نظراً لأنه يعني تقدم هوندا إلى الأمام.

فقال: "خاصة الخصائص الرابعة. كنا نعلم أنه سيكون خطوة كبيرة. كنت أسأل على الدوام ’هل يمكننا وضعه الآن، هل يمكننا وضعه الآن؟’. لقد كان خطوة جيدة إلى الأمام".

وأكمل: "واصلوا الضغط على الدوام وجلب التحسينات بشكل مستمر. إنهم مستعدون للقيام بكل شيء في سبيل تحقيق الهدف".

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تصدر فيرشتابن ثلاث حصص تصفيات في 2019، إذ باتت ريد بُل-هوندا مرشحة للمنافسة على اللقب الموسم المقبل.

وبالرغم من تفوقه على كلا سائقي فيراري وتحقيقه للمركز الثالث ضمن ترتيب بطولة السائقين - وهي النتيجة الأفضل له في الفورمولا واحد كسائق ريد بُل - واقترابه في منافسة سائقي الصدارة، لكن فيرشتابن يرغب بالمزيد.

حيث قال: "أنت تود الأفضل على الدوام. ولا ترضى بسهولة".

وأكمل: "أعتقد أن التصفيات تعتمد نوعاً ما على خصائص الحلبة".

وأضاف: "الأداء متقارب بين الفرق الثلاثة، لكنه يتقلب بشكل طفيف من حلبة لأخرى. نحن في موقع جيد. لكن بالطبع، نود المزيد على الدوام".

واختتم: "لذا، ما زال أمامنا المزيد من العمل للقيام به".

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