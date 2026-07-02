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اهتمام قياسي بجائزة بريطانيا الكبرى: ارتفاع مبيعات التذاكر بنسبة 14%

تشير بيانات صادرة عن منصة التذاكر "فياغوغو" إلى أن مبيعات التذاكر لسباق جائزة بريطانيا الكبرى هذا الأسبوع ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي.

نيشه أكويون
منشور:
الجمهور

من المتوقع أن تستقطب حلبة سيلفرستون هذا العام عددًا أكبر من الزوار الدوليين أكثر من أي وقت مضى.

خاصة وأن 77% من مشتريات التذاكر عبر المنصة جاءت من خارج المملكة المتحدة، بينما كانت هذه النسبة 48% في عام 2023.

ولا يعود هذا التحول إلى تراجع اهتمام الجماهير البريطانية، بل على العكس، إذ بات المشجعون المحليون يسافرون بشكل متزايد لحضور سباقات خارج البلاد. 

فقد شكّلت مشتريات التذاكر الخاصة بالجماهير البريطانية لحضور سباقات خارج المملكة المتحدة نسبة 62%. وبذلك تأتي إنجلترا في المركز السادس عالميًا من حيث السفر لحضور السباقات الدولية، خلف البرازيل (98%)، الصين (91%)، أستراليا (86%)، موناكو (84%)، والسعودية (79%).

وقال بطل العالم للفورمولا 1 لعام 2009 جنسون باتون، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام: "نحن نخوض فترة مثيرة مع اقتراب جائزة بريطانيا الكبرى."

وأكمل: "لطالما كانت قاعدة الجماهير هنا ضخمة، لكن ما تغير في السنوات الأخيرة هو أن الناس باتوا يسافرون من دول أخرى ليكونوا جزءًا من هذا الجو. سيلفرستون، أحد أفضل عطلات نهاية الأسبوع في الموسم، ليست مجرد سيارات على الحلبة، بل هي مهرجان حقيقي."

وتابع: "منذ الجائحة، شهدنا زيادة هائلة في عدد المشجعين الذين يسافرون لمتابعة السباقات حول العالم، ومن الرائع أن نرى هذه الرياضة تُتابَع على نطاق عالمي بهذه الطريقة."

Taraftarlarا

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وأردف: "بالنظر إلى كل ذلك، يمكنني القول أن مواجهة مثيرة تنتظرنا في سيلفرستون."

وقد عززت الشعبية المتزايدة للفورمولا 1 مبيعات التذاكر العالمية بنسبة 19% على أساس سنوي. وفي مقارنة مع الأحداث الرياضية العالمية، تجاوزت الفورمولا 1 مؤسسات مثل دوري البيسبول الأمريكي ودوري كرة القدم الأمريكية، مع شراء تذاكر من 160 دولة مختلفة. ويمثل هذا التنوع زيادة بنسبة 42% مقارنة بـ113 دولة في عام 2019.

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: بيريللي

وأظهرت بيانات منصة السفر والإنفاق "بيرك" ارتفاعًا ملحوظًا في السفر التجاري من وإلى سيلفرستون خلال أسبوع السباق. 

إذ ارتفعت حجوزات الرحلات الجوية التجارية إلى المملكة المتحدة بنسبة 10% على أساس سنوي، مع زيادة الرحلات الداخلية بنسبة 39% والرحلات الدولية بنسبة 7%.

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نيشه أكويون

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