تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى أخبار عاجلة

اهتراء إطارات فيرشتابن بالكامل ترك ريد بُل متشكّكة حيال قدرته على الفوز

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ حالة إطارات ماكس فيرشتابن في نهاية فترته الثانية تركت الحظيرة النمساويّة متشكّكة حيال قدرته على الفوز بسباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد.

اهتراء إطارات فيرشتابن بالكامل ترك ريد بُل متشكّكة حيال قدرته على الفوز

اتّبعت ريد بُل استراتيجيّة عدائيّة عبر إجراء وقفة الصيانة مبكّرًا في مواجهة لويس هاميلتون لتضع فيرشتابن في صدارة السباق، لكنّ الفريق أطلق سلسلة التوقّفات الثانية مبكّرًا كذلك ما ترك الهولندي أمام فترة أخيرة طويلة.

لكن مع اكتشاف ريد بُل لحالة إطارات "هارد" الأولى الخاصة بفيرشتابن واهترائها بشكلٍ كامل، قال هورنر أنّ الشكوك بدأت تحوم حول قدرته على الإبقاء على إطاراته الأخيرة حيّة والدفاع أمام هاميلتون في النهاية.

وقال هورنر لقناة "سكاي اف1": "لم أعتقد بأنّ بوسعه إنجاح ذلك. كان لويس على إطارات أجدد بثماني لفّات، وكانت إطارات فيرشتابن القاسية الأولى مهترئة بالكامل. ولم نتوقّع بأنّه سيتبقى لديه الكثير في النهاية".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "لكن أعتقد بأنّ طريقة إدارته للإطارات خلال الفترة الأخيرة كانت العامل الحاسم، كونه كانت لديه إطارات كافية في اللفّات الخمس الأخيرة".

وعلمت ريد بُل أنّ اللفّات الأخيرة من عمر السباق ستكون مفصليّة، واعترفت بأنّها كانت لتشعر بالألم لو تجاوز هاميلتون فيرشتابن قرب نهاية السباق.

وقال هورنر: "تعلم أنّ لويس سيكون قويًا في نهاية السباق. بقي قبل ذلك لفترة طويلة ومنح نفسه أفضليّة".

وأضاف: "أن تخسر السباق قبل لفّتين أو ثلاث على النهاية، وقد خسرنا واحدًا لصالح مرسيدس في مونريال، وذلك مؤلم. لكنّ ماكس تشبّث وقام بعملٍ رائع. قدّم سباقًا رائعًا وذكيًا وكانت لديه وتيرة كافية في النهاية".

وقال هورنر أنّ ريد بُل اختارت التوقّف مبكّرًا للمرّة الثانية لأنّنا كانت قلقة من إمكانيّة توقّف مرسيدس قبلها لمنح هاميلتون أفضليّة المركز على المسار.

وقال في هذا الصدد: "كنّا مقتنعين بأنّهم كانوا يُفكّرون في التوقّف وتجاوزنا حينها. نعلم أنّ لديهم مستوى تآكل إطارات جيّد للغاية، وكان ذلك سبب إجرائنا لتوقّفه".

واختتم بالقول: "انتهت إطاراتنا. كان ضمن مجال ثلاث ثوانٍ ولم نرد منحه أفضليّة المركز على المسار. لذا أجرينا التوقّف مبكّرًا، لكنّ ذلك جعل اللفّات الأخيرة مفصليّة".

المشاركات
التعليقات
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021

المقال السابق

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يصدّ هجمات هاميلتون الأخيرة ويضمن فوزًا مهمًا في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يصدّ هجمات هاميلتون الأخيرة ويضمن فوزًا مهمًا في أوستن

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021

اهتراء إطارات فيرشتابن بالكامل ترك ريد بُل متشكّكة حيال قدرته على الفوز
فورمولا 1 فورمولا 1

اهتراء إطارات فيرشتابن بالكامل ترك ريد بُل متشكّكة حيال قدرته على الفوز

لوكلير "متفاجئ" بتفوّق وتيرة فيراري على مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير "متفاجئ" بتفوّق وتيرة فيراري على مكلارين

فيرشتابن لم يكن متأكدًا من نجاح الاستراتيجية العدائية لهزيمة هاميلتون نحو الفوز في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن لم يكن متأكدًا من نجاح الاستراتيجية العدائية لهزيمة هاميلتون نحو الفوز في أوستن

ساينز يتكلم عن حياته في فيراري: توقيع العقد "بالبيجاما"، الجمهور المترقب والمزيد!
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يتكلم عن حياته في فيراري: توقيع العقد "بالبيجاما"، الجمهور المترقب والمزيد!

أحدث الأخبار

اهتراء إطارات فيرشتابن بالكامل ترك ريد بُل متشكّكة حيال قدرته على الفوز
فورمولا 1 فورمولا 1

اهتراء إطارات فيرشتابن بالكامل ترك ريد بُل متشكّكة حيال قدرته على الفوز

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021

فيرشتابن لم يكن متأكدًا من نجاح الاستراتيجية العدائية لهزيمة هاميلتون نحو الفوز في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن لم يكن متأكدًا من نجاح الاستراتيجية العدائية لهزيمة هاميلتون نحو الفوز في أوستن

فيرشتابن يصدّ هجمات هاميلتون الأخيرة ويضمن فوزًا مهمًا في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يصدّ هجمات هاميلتون الأخيرة ويضمن فوزًا مهمًا في أوستن

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.