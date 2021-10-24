اهتراء إطارات فيرشتابن بالكامل ترك ريد بُل متشكّكة حيال قدرته على الفوز

اتّبعت ريد بُل استراتيجيّة عدائيّة عبر إجراء وقفة الصيانة مبكّرًا في مواجهة لويس هاميلتون لتضع فيرشتابن في صدارة السباق، لكنّ الفريق أطلق سلسلة التوقّفات الثانية مبكّرًا كذلك ما ترك الهولندي أمام فترة أخيرة طويلة.

لكن مع اكتشاف ريد بُل لحالة إطارات "هارد" الأولى الخاصة بفيرشتابن واهترائها بشكلٍ كامل، قال هورنر أنّ الشكوك بدأت تحوم حول قدرته على الإبقاء على إطاراته الأخيرة حيّة والدفاع أمام هاميلتون في النهاية.

وقال هورنر لقناة "سكاي اف1": "لم أعتقد بأنّ بوسعه إنجاح ذلك. كان لويس على إطارات أجدد بثماني لفّات، وكانت إطارات فيرشتابن القاسية الأولى مهترئة بالكامل. ولم نتوقّع بأنّه سيتبقى لديه الكثير في النهاية".

وأضاف: "لكن أعتقد بأنّ طريقة إدارته للإطارات خلال الفترة الأخيرة كانت العامل الحاسم، كونه كانت لديه إطارات كافية في اللفّات الخمس الأخيرة".

وعلمت ريد بُل أنّ اللفّات الأخيرة من عمر السباق ستكون مفصليّة، واعترفت بأنّها كانت لتشعر بالألم لو تجاوز هاميلتون فيرشتابن قرب نهاية السباق.

وقال هورنر: "تعلم أنّ لويس سيكون قويًا في نهاية السباق. بقي قبل ذلك لفترة طويلة ومنح نفسه أفضليّة".

وأضاف: "أن تخسر السباق قبل لفّتين أو ثلاث على النهاية، وقد خسرنا واحدًا لصالح مرسيدس في مونريال، وذلك مؤلم. لكنّ ماكس تشبّث وقام بعملٍ رائع. قدّم سباقًا رائعًا وذكيًا وكانت لديه وتيرة كافية في النهاية".

وقال هورنر أنّ ريد بُل اختارت التوقّف مبكّرًا للمرّة الثانية لأنّنا كانت قلقة من إمكانيّة توقّف مرسيدس قبلها لمنح هاميلتون أفضليّة المركز على المسار.

وقال في هذا الصدد: "كنّا مقتنعين بأنّهم كانوا يُفكّرون في التوقّف وتجاوزنا حينها. نعلم أنّ لديهم مستوى تآكل إطارات جيّد للغاية، وكان ذلك سبب إجرائنا لتوقّفه".

واختتم بالقول: "انتهت إطاراتنا. كان ضمن مجال ثلاث ثوانٍ ولم نرد منحه أفضليّة المركز على المسار. لذا أجرينا التوقّف مبكّرًا، لكنّ ذلك جعل اللفّات الأخيرة مفصليّة".