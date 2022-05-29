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انقطاعٌ للكهرباء أخّر انطلاقة سباق موناكو وحال دون الانطلاقات الثابتة

أثّر انقطاعٌ للطاقة الكهربائيّة في أنظمة وألوحة شبكة انطلاقة الفورمولا واحد وهو ما ساهم في تأخّر الانطلاقة الرئيسيّة لسباق موناكو وحال دون إجراء إعادة انطلاقات ثابتة في العلمين الأحمرين.

انقطاعٌ للكهرباء أخّر انطلاقة سباق موناكو وحال دون الانطلاقات الثابتة

جاءت الأمطار التي سبقت انطلاقة سباق جائزة موناكو الكبرى لتتسبّب في تأخير إجراءات الانطلاقة قبل دقائق قليلة من انطلاق لفّة التحمية الأصليّة.

وتمّ تأخير بداية لفّة التحمية أوّلًا حتّى الساعة 3:09 بالتوقيت المحلي، ومن ثمّ إلى 3:16 إثر ذلك، ليبدأ السباق خلف سيارة الأمان.

وبعد إكمال لفّتين خلف سيارة الأمان، دفعت الأمطار الغزيرة إدارة السباق لرفع العلم الأحمر.

لكن اتّضح الآن أنّ القرار الأوّل بتأخير انطلاقة السباق كان بسبب انقطاعٍ في الطاقة الكهربائيّة أدّى إلى فشل أنظمة الانطلاقة على شبكة الانطلاق.

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