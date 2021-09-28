انطلاقة ألونسو الرائعة في سوتشي تظهر براعته القيادية من جديد

بعد أن قال يوم الخميس الماضي أنّ تحقيقه لمنصّة التتويج لصالح ألبين في ما تبقى من هذا العام سيتطلّب الحصول على سباقٍ "فوضوي"، كاد ألونسو أن يُحقّق المركز الثالث لو بقي السباق جافًا الأحد الماضي.

إذ تجاوز ماكس فيرشتابن في مرحلة أولى، وأتبعه إثر ذلك بدانيال ريكاردو، ومن ثمّ كارلوس ساينز الإبن وسيرجيو بيريز ليتقدّم إلى المركز الثالث.

وجاء ذلك بعد أن استغلّ الإسباني إطارات "ميديوم" التي انتقل إليها للقسم الأخير من السباق من أجل التقدّم والسعي وراء المركز الثالث الذي وصل إليه بالفعل. لكنّ تلك الفرصة أُهدرت نتيجة تأخّره في الانتقال إلى إطارات "انترميديت" عندما ازدادت حدّة الأمطار ما تسبّب في تراجعه إلى المركز السادس الذي انطلق منه.

وبالعودة إلى ذلك التقدّم فقد حصلنا على بعض أروع التجاوزات والحيل التي تعكس معدن بطل العالم مرّتين وذلك بدءًا من اللفّة الأولى عندما عبر منطقة الخروج الآمن في المنعطف الثاني.

إذ تدرّب على تلك الخطوة في لفّة التحمية ولم تتسبّب في أيّة تدابير في حقّه من قبل المراقبين. قال مايكل ماسي مدير السباق أنّه لم يكن هناك أيّ خطبٍ في ما فعله ألونسو كونه لم يخسر أيّة مراكز.

كانت حركة ذكيّة من الإسباني للإبقاء على مركزه أمام ريكاردو!