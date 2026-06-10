يفصل بين اللحظتين 20 عامًا، لكن بعد جائزة موناكو الكبرى المخيبة للآمال بالنسبة إلى ماكس فيرستابن في عام 2026، بدأ كثيرون يقارنون السائق الهولندي بأسطورة الفورمولا 1 كيمي رايكونن.

في عام 2006، وبعد أن اشتعلت النيران في سيارة مكلارين الخاصة بـ رايكونن خلال سباق مونتي كارلو بسبب فشل في الدرع الحراري، شاهد مئات الآلاف حول العالم السائق الفنلندي وهو يبتعد بهدوء عن السيارة المشتعلة مرتديًا كامل معداته الخاصة بالسباق.

وكان من المتوقع أن يعود إلى مرآب فريقه، لكن ظهرت لقطات لاحقًا أظهرت رايكونن في حوض استحمام ساخن وهو يسترخي مع الشراب بينما كان السباق مستمرًا أمامه.

وبعد سباق هذا العام، قام فيرستابن بشيء مشابه.

فبعد أن عانت سيارته حتى لإكمال اللفة الأولى من السباق في الإمارة، ترك السيارة في المرآب وعاد سيرًا إلى يخته الخاص. ولم يمر الأمر دون ملاحظة على الإنترنت.

ونشر أحد حسابات الجماهير على منصة إكس صورة تجمع بين السائقين، حيث ظهر رايكونن عاري الصدر ممسكًا بمشروب في يده، بينما ظهر فيرستابن حافي القدمين على سطح يخته.

وحصد المنشور أكثر من 108 آلاف مشاهدة و5300 إعجاب خلال ساعات قليلة.

وكتب أحد المستخدمين تعليقًا على المنشور: "نفس القدر من الهيبة. يقضي الوقت على متن اليخت".

وبعد تأهله في المركز الثاني خلف سائق مرسيدس الشاب كيمي أنتونيللي، كانت هناك توقعات كبيرة بشأن ما يمكن أن يقدمه سائق ريد بُل من الصف الأول.

ففي النهاية، كان ذلك أفضل أداء لـ فيرستابن في التصفيات هذا الموسم بالتساوي مع أفضل نتائجه السابقة.

لكن بالنسبة إلى فريق ريد بُل، لم تستمر هذه المشاعر الإيجابية طويلًا.

وقال فيرستابن: "أعتقد أن الأمور لم تكن جيدة بشكل خاص منذ لفة التشكيل".

وأضاف: "لكن خلال إجراءات ما قبل الانطلاق بدأ المحرك يتصرف بطريقة غريبة جدًا".

وتابع: "في الظروف الطبيعية تصل في مرحلة معينة إلى عدد دورات المحرك المستهدف، لكن المحرك لم يكن يفعل ذلك على الإطلاق".

وأردف: "ثم عندما رفعت القابض، توقف المحرك تمامًا".

وتابع: "في مرحلة معينة كانت البطارية فقط هي التي تساعدني على التقدم إلى الأمام، وبعد ذلك أصبح صوت المحرك سيئًا للغاية".

ولم تتحرك سيارة فيرستابن تقريبًا عند انطفاء الأضواء، وتمكن بصعوبة من الابتعاد عن المسار بينما اندفعت بقية السيارات نحوه باتجاه منعطف سانت ديفوت.

وكان ذلك ثاني انسحاب له خلال الموسم الحالي. وتوجد بالفعل أوجه تشابه واضحة مع "الرجل الجليدي" كيمي رايكونن.

ويُعرف فيرستابن بصراحته المباشرة وعدم اكتراثه بالضغوط وراحته في التعبير عما يفكر فيه.

لكن الطريقة التي تعامل بها مع بقية أحداث السباق بعد انسحابه كانت، بالنسبة للكثيرين، شبيهة جدًا بأسلوب رايكونن.

وفي الوقت نفسه، واصل كيمي أنتونيللي تقدمه القياسي بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي دون أن يتأثر بالسباق المليء بالعقوبات والأحداث.

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