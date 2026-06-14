انسحاب أنتونيللي في برشلونة يثير مخاوف الاعتمادية لدى مرسيدس

كان الإيطالي البالغ من العمر 19 عامًا يحتل المركز الثاني خلف لويس هاميلتون عندما تعرضت سيارته لعطل في المحرك أجبره على الانسحاب من السباق.

ويُعدّ ذلك ثاني عطل من هذا النوع لمرسيدس خلال آخر ثلاثة سباقات، بعدما اضطر جورج راسل إلى الانسحاب من الصدارة في جائزة كندا الكبرى بسبب مشكلة يُعتقد أيضًا أنّها مرتبطة بالبطارية.

ورغم البداية القوية للغاية لمرسيدس في ظل لوائح 2026 الجديدة، مع تحقيق الفريق ستة انتصارات من أصل سبعة سباقات، فإنّ مشاكل الاعتمادية بدأت تثير القلق في وقت تحاول فيه فيراري بقيادة لويس هاميلتون تقليص الفارق في المقدمة.

وقال أنتونيللي بعد السباق: "لم أرَ الأمر قادمًا."

وأضاف: "فجأة وجدت نفسي عند قمة المنعطف الخامس والسيارة استسلمت تمامًا. هذا جزء من السباقات ولا يمكننا فعل شيء حيال ذلك."

واعترف السائق الإيطالي بأنّ تكرار الأعطال أصبح مصدر قلق حقيقي للفريق، حيث قال: "إنّه أمر مقلق بعض الشيء لأننا واجهنا عدة مشاكل منذ بداية الموسم."

وأضاف: "حزمتنا التنافسية قوية للغاية، لكن هذا جانب نحتاج إلى العمل عليه لأننا نخسر الكثير من النقاط في سباقات كهذه."

وأكمل: "أشعر بفراغ عاطفي كبير الآن لأنني ما زلت أحاول استيعاب ما حدث للتو."

وكلف هذا الانسحاب أنتونيللي خسارة 18 نقطة كانت في متناول يده، ما أدى إلى تقلص صدارته في بطولة السائقين من 59 نقطة إلى 41 نقطة فقط أمام هاميلتون.

وبذلك أصبحت معركة اللقب أكثر انفتاحًا مما كانت عليه قبل انطلاق سباق برشلونة.

من جانبه، أبدى توتو وولف مدير فريق مرسيدس القلق نفسه حيال تزايد مشاكل الاعتمادية، خاصة بعد سلسلة الأعطال التي ضربت الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال وولف: "لا يمكننا الاستمرار في عدم إنهاء السباقات بهذا الشكل المتكرر."

وأضاف: "خسرنا 25 نقطة في بطولة الصانعين في مونتريال، وخسرنا 18 نقطة أخرى اليوم."

وأكمل: "لكي تنهي البطولة في المركز الأول، عليك أولًا أن تصل إلى خط النهاية. الاعتمادية هي الأمر الذي يجب أن نضعه على رأس أولوياتنا."

وأضاف: "لا أحد سعيد بهذا الوضع، وسنقوم بدراسة كل التفاصيل لفهم ما حدث."

وأشار وولف إلى أنّ المنافسة على اللقب لا تزال مفتوحة بالكامل رغم تفوق مرسيدس في بداية الموسم.

وقال: "عندما تنظر إلى الصورة الكاملة تجد أنّ الفارق 25 نقطة فقط، وكل شيء ما زال مفتوحًا."

وأضاف: "لهذا السبب لا يمكننا تحمّل عدم إنهاء السباقات. علينا الاستمرار في تطوير السيارة ووحدة الطاقة، وتجنب الأخطاء، واتخاذ القرارات الاستراتيجية الذكية، والبقاء في قمة تركيزنا."

وجاءت مشاكل مرسيدس في الوقت الذي عانت فيه فيراري أيضًا من مشكلة تقنيّة، بعدما فقد شارل لوكلير نظام التوجيه المعزز في المراحل الأخيرة من السباق، إلا أنّ العطل الذي أصاب أنتونيللي كان الأكثر كلفة على صعيد الصراع على بطولة العالم.