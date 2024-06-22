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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

اندلاع حريق في مقر فريق مكلارين للفورمولا 1 في برشلونة

وقعت حادثة مخيفة في حلبة الفورمولا 1 ببرشلونة حيث اندلع حريق في مقر فريق مكلارين

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طاقم الإطفاء في مقرّ مكلارين

طاقم الإطفاء في مقرّ مكلارين

الصورة من قبل: جون نوبل

تم إخلاء مقر فريق مكلارين للفورمولا 1 في سباق جائزة إسبانيا الكبرى صباح اليوم السبت حيث تم استدعاء خدمات الطوارئ عقب اشتعال حريق مشتبه فيه فوق المطبخ.

وقبل حصّة التجارب الحرة الختاميّة لسباق نهاية الأسبوع في برشلونة، هرعت مجموعة من أفراد السلامة عبر الحلبة للمساعدة في التعامل مع الحريق الذي اندلع في المنطقة الخلفية مما يعرف بـ "مكلارين هاب".

ويبدو أن الحريق اندلع في المنطقة الواقعة فوق المطبخ، لذا قد يكون له علاقة بالكهرباء.

ودفع الحادث موظفي المقر إلى إخلاء موظفي الفريق، والضيوف، وأفراد وسائل الإعلام والسائقين لاندو نوريس وأوسكار بياستري، اللذين شوهدوا في الحلبة وهم يراقبون الأحداث.

وعندما اندلع الحريق، كان رئيس قسم الفورمولا 1 وسباقات السيارات في بيريللي، ماريو إيزولا - وهو أيضًا مسعف بدوام جزئي - من أوائل الحاضرين في الموقع حيث أحضر هو وموظفون آخرون من شركة الإطارات طفايات الحريق.

وبعد ذلك بوقت قصير، وصلت عدة سيارات إطفاء إلى الموقع، مع رجال الإطفاء الذين هرعوا إلى المقر مع خراطيم لإطفاء الحريق. وكانت سيارات الإسعاف حاضرة أيضًا.

طاقم الإطفاء في مقرّ مكلارين

طاقم الإطفاء في مقرّ مكلارين

الصورة من قبل: جون نوبل

ونظرًا لاندلاع الحريق بسرعة، لم يكن من الواضح حينها ما إذا كان الحادث سيؤثر على استعدادات مكلارين للتجارب الأخيرة، حيث يُتفهم أن معدات نوريس وبياستري تُحفظ عادةً في المقر.

لكنّ الفريق تمكّن من المشاركة في الحصّة من دون مشاكل.

وذكر بيان قصير من مكلارين أن أفراد الفريق قد خرجوا بأمان من الحادث.

وقال المتحدّث باسم الفريق: "هذا الصباح، قمنا بإخلاء وحدة ضيافة فريقنا في الحلبة بعد تنبيه بحريق، وقد تم إخلاء الفريق بأمان بينما تتولى فرقة الإطفاء المحلية التعامل مع المشكلة".

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