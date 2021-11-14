انخفاض درجات الحرارة دفع ساينز للمجازفة بإطارات "سوفت" في السباق القصير

كان سائق فيراري واحدًا من تسعة سائقين اختاروا الانطلاق على إطارات "سوفت" للسباق القصير الممتدّ لـ 24 لفّة، وكان الفائز فالتيري بوتاس من بينهم.

وتقدّم ساينز وبوتاس إلى المركزين الأوّل والثاني عند الانطلاقة من مركزيهما الثاني والخامس على التوالي على الشبكة، حيث تواجد الأخير بجوار ماكس فيرشتابن صاحب قطب الانطلاق الأوّل عند المنعطف الأوّل قبل أن يتقدّم عليه ساينز عند الوصول إلى المنعطف الرابع.

وبالرغم من أنّ فيرشتابن عاد لتجاوز ساينز نحو المركز الثاني لاحقًا، فإنذ الإسباني كان قادرًا على الإبقاء على سيرجيو بيريز خلفه ليحلّ ثالثًا في السباق القصير.

وعندما سُئل عن قدر المجازفة التي أقدم عليها باختيار تلك الإطارات، حيث سمحت فيراري لسائقيها بالحصول على حريّة اختيار الإطارات واختار زميله تركيبة "ميديوم"، فقد قال ساينز أنّه لاحظ انخفاض درجة حرارة الحلبة وكان ذلك عاملًا حاسمًا في قراره.

وقال في هذا الصدد: "كان ذلك قاسيًا للغاية لأنّه في حين أنّ إطارات سوفت أفضل في أوّل لفّتين، لكن بدءًا من اللفّة الثالثة أو الرابعة فإنّك ترغب لو كانت لديك إطارات ميديوم".

وأكمل: "ذلك هو التوازن الذي عليك إيجاده بين الأداء في الانطلاقة وبقيّة فترة السباق".

ثمّ تابع بالقول: "اخترنا إطارات سوفت، لكنّنا لم نكن متأكّدين بشكلٍ كامل. انخفضت حرارة المسار قبل انطلاقة السباق، وهو ما دفعني نحو إطارات سوفت لأنّني اعتقدت بأنّه سيكون الإبقاء عليها حيّة أسهل قليلًا".

وأردف: "لكن أعتقد بأنّه بدءًا من اللفّة الخامسة فإنّ إطارات ميديوم كانت أفضل. لكن أجل، كان قرارًا صعبًا، لكن أعتقد بأنّه كان صائبًا".

كما شرح ساينز كيف كان بيريز يقترب منه في نصف لفّات السباق التي كان فيها خلفه.

وقال الإسباني: "علمت أنّه بالخروج من المنعطف الأخير فإنّ عليّ التمتّع بفارق سبعة أعشارٍ من الثانية فإنّ عليّ الدفاع في المنعطف الأوّل".

وأردف: "لذا كلّما كان الفارق ثمانية أعشارٍ فعلمت أنّه لن يتعيّن عليّ الدفاع. تسعة أعشارٍ من الثانية تعني أنّني لم أحتج أصلًا لاستهلاك طاقة البطارية".

وأكمل: "لذا تكرّر ذات السيناريو في كلّ لفّة وكنت أستمع إلى الفارق من مهندسي، قام بعملٍ جيّد على صعيد إخباري بالفارق بالضبط عند منطقة دي آر اس".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ جناح بيريز الأمامي كان قريبًا من ناشر سيارتي في العديد من المرّات عند الكبح للمنعطف الأوّل. لكن مثلما هو الحال دائمًا مع بيريز فإنّ المعارك تكون ممتعة وجيّدة".