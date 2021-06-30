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انخفاض تدفق رسائل اللاسلكي من فرق الفورمولا واحد إلى "فيا" منذ البدء في بثّها علنًا

بدأت فرق الفورمولا واحد في استخدام قناة الراديو الموجّهة إلى مراقبي السباق بشكل أقل منذ البدء في بثّ رسائلها على التلفاز، وذلك وفق ما صرّح به مايكل ماسي مدير السباقات.

انخفاض تدفق رسائل اللاسلكي من فرق الفورمولا واحد إلى "فيا" منذ البدء في بثّها علنًا

لطالما كانت رسائل اللاسلكي بين الفرق والسائقين جزءًا من البث التلفزيوني لعقود، لكن عاملًا جديدًا تم تقديمه في وقت سابق من هذا العام تمثّل في بث الرسائل بين خط الحظائر ومراقبي السباق كذلك.

وقد لاقت تلك الرسائل شعبية كبيرة بين المشجعين، وتم بثها في كل سباق منذ تقديمها للمرة الأولى في جائزة إسبانيا الكبرى بداية شهر مايو/أيار الماضي، ما منح المتابعين وصولًا إلى الكيفية التي تتفاعل بها الفرق مع مراقبة السباق.

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وقد سُمع بول جايمس المدير الرياضة لدى مكلارين عبر اللاسلكي هو يتذمّر إلى ماسي حيال حادثة انزلاق فالتيري بوتاس على خط الحظائر في التجارب الحرة الثانية لجائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، والتي وصفها بأنها "سخيفة تمامًا".

وقد تسببت تلك الحادثة لبوتاس بعقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق إثر قيادته الخطيرة، بالرُغم من أنّ ماسي أكّد لاحقًا بأنه كان ليُحيل الحادثة إلى المراقبين حتى من دون تذمّر مكلارين.

من جهته، صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه وجد "من المسلّي بشكل كبير مدى سرعة قفز بعض المدراء الرياضيين إلى قناة الراديو للتحدث إلى ماسي وتشكيل سيناريوهات نهاية العالم"، مُضيفًا: "من الجيّد أن هذه القنوات باتت مفتوحة الآن للجميع حتى يتسنّى لنا جميعًا أن نضحك".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول تعليقات وولف وإذا ما يعتقد بأن الفرق تستخدم تلك القناة على نحوٍ منصف، كشف ماسي أن تدفق الرسائل على هذه القناة قد انخفض في الواقع منذ بدء بثّها على شبكات التلفاز.

فقال: "لأكون منصفًا، أعتقد بأنّ كل مدير رياضي، وهو أمر لا يختلف في الفورمولا واحد، سيستغل اللاسلكي لصالحه".

وأضاف: "تتواجد تلك القناة للعديد من السنوات، ولكنها باتت الآن بالطبّع تُبثّ على شبكات التلفاز".

وتابع: "ولكن ما حدث هو أنّه ومع عِلم الفرق بأنه يتم بث رسائل هذه القناة، فقد انخفض عددها على الأرجح".

وأكمل: "من وجهة نظر الفريق، يجعلهم ذلك يفكرون على الأرجح مرّتين قبل طرحهم لأي سؤال".

جديرٌ بالذكر أنّ وولف نفسه سبق وكان عرضة لانتقاد من غونتر شتاينر نظيره لدى هاس بأنّه كان يبحث عن "بعض الشهرة" عندما استخدم قناة "فيا" من أجل التذمّر حيال الأعلام الزرقاء في إسبانيا.

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