فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

انتقام ماكس فيرستابن من جورج راسل: "الكارما قاسية!"

وجّه راسل انتقادات حادة إلى فيرستابن يوم الجمعة، لكن سائق ريد بُل ردّ بالفوز يوم السبت، قبل أن يدلي بتصريحات لاذعة بعد السباق.

بنجامين فنيل

منشور: 22-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أليستير ستالي

ردّ ماكس فيرستابن على تصريحات جورج راسل يوم الجمعة عبر الفوز بسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1، قبل أن يوجه إليه انتقادات لاذعة عقب السباق.

وكان الثنائي قد تورّط في حادثة خلال حصة التجارب الحرة الثالثة، بعدما خالف فيرستابن ما اعتبره راسل اتفاقًا شرفيًا غير مكتوب بين السائقين، وذلك بتجاوزه قبل بدء لفة سريعة.

وحاول البريطاني استعادة موقعه، لكن فيرستابن حاول إغلاق المسار أمامه دون نجاح، لينتهي الأمر باحتكاك طفيف بينهما.

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وأدت هذه التصرفات إلى توجيه تحذير رسمي من الحكام إلى فيرستابن بسبب تغيير مساره أثناء الكبح، بينما حمّل راسل منافسه المسؤولية دون أي تحفظ، قائلًا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "إنه يفعل ذلك أسبوعًا بعد آخر مع العديد من السائقين، والجميع يتقبل الأمر. لكنني لن أقبل ببساطة أن يأتي شخص ويعاملني بهذه الطريقة، ثم يتصرف وكأنه أكبر وأفضل من الجميع. لا بد أن يقف أحد في وجه هذا الشخص".

وبعد 24 ساعة، نجح فيرستابن في التصدي لسيارتي مرسيدس وتحقيق الفوز في سباق حافل بالأحداث، شهد تبادل الصدارة طوال المنافسة.

أما راسل، فقد تعرض لحادث بعدما انغلقت مكابحه أثناء محاولته التجاوز من الجهة الداخلية لزميله كيمي أنتونيللي لانتزاع المركز الثاني في اللفة 48 من أصل 50، لينهي السباق في المركز التاسع.

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ومن وجهة نظر فيرستابن، فإن ما حدث يقول الكثير.

وعندما سُئل عما إذا كانت كلمات راسل حاضرة في ذهنه أثناء تنافسهما على الصدارة، رد فيرستابن بحدة: "حسنًا، أعني أنه لا يمكن اعتبار ما حدث اليوم نجاحًا بالنسبة إليه".

وأضاف: "أعني أن المشكلة هي أنه يتحدث كثيرًا خارج الحلبة. وبصراحة، بالنسبة إليّ، لا يهمني الأمر كثيرًا، لأنه أدنى بكثير من مستواي، لدرجة أنه لا معنى بالنسبة إليّ حتى لمحاولة الرد عليه أو الدخول في تحدٍّ معه، ولذلك فإن الأمر لا يزعجني".

وتابع: "اليوم، كانت الكارما قاسية. بصراحة، كان الأمر رائعًا عندما نظرت في مرآتي ورأيت ما يحدث. فقلت لنفسي: رائع! يومي يتحسن أكثر فأكثر".

واختتم قائلًا: "بالطبع، عندما عبرت خط النهاية في المركز الأول، أصبح يومي مثاليًا".

وربما لا يهتم فيرستابن بالمركز الثاني في بطولة العالم، لكن فوزه وتعثر راسل يعنيان أنه بات يتقدم بفارق 40 نقطة على سائق مرسيدس، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم، ولا يتفوق عليه في الترتيب سوى لويس هاميلتون، الذي لا يزال متأخرًا عنه بفارق 37 نقطة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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