انتقال نيوي إلى أستون مارتن على وشك الإعلان الرسمي

يبدو أنّ الإعلان عن صفقة انضمام أدريان نيوي إلى صفوف فريق أستون مارتن للفورمولا 1 باتت قريبةً ومن المرجّح أن يتمّ ذلك بالاقتراب من جائزة أذربيجان الكبرى نهاية الأسبوع المقبل.

على إثر أشهرٍ من التكهّنات بشأن مستقبل المصمّم الأسطوري، الذي أعلن في وقتٍ سابقٍ من هذا العام عن مغادرته لريد بُل، من المرجّح أن يأتي التأكيد الرسمي قبل السباق المقبل.

وفي حين أنّ نيوي ارتبط بقوّة بفيراري على خلفيّة مغادرته لريد بُل، أصبح من الواضح سريعًا أنّ أستون مارتن تفوّقت عليها لتُصبح أبرز الفرق المرشّحة لتأمين خدمات.

وإلى جانب إقدام لورنس سترول مدير الفريق على تواصل مباشرٍ لإقناع نيوي بالانضمام، جاءت زيارة سريّة لمصنع أستون مارتن في سيلفرستون في يونيو الماضي لتلعب دورًا أساسيًا في قراره.

وكان سترول قد استثمار الكثير في منشأة عالية التطوّر للفريق، وسيكون نفق الهواء الجديد جاهزًا للاسخدام قريبًا، وهو ما سيُساعد طموحات الفريق على المدى الطويل.

وفي حين أنّ أستون مارتن لم تُعلّق على الوضع، فإنّ الإعلان عن مستقبل نيوي من المتوقّع أن يأتي هذا الشهر، لأنّ هناك بندًا في شروط مغادرته لريد بُل في ما يتعلّق بموعد الكشف عن مستقبله.

وكما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أشارت مصادر إلى أنّ سبتمبر هو التاريخ المتّفق عليه للسماح له بالإعلان رسميًا عن وجهته التالية، وهو ما سيترك أمامه ستّة أشهرٍ قبل بدء العمل رسميًا.

ويأتي هذا الإعلان الوشيك لضمّ نيوي في ظلّ سلسلة من التعاقدات البارزة من قبل أستون مارتن لتعزيز طاقمها التقني.

إذ تعاقد الفريق مع آندي كاول المسؤول السابق عن قسم المحرّكات في مرسيدس لينضمّ إلى كمديرٍ تنفيذي للمجموعة في أكتوبر المقبل خلفًا لمارتن ويتمارش.

فضلًا عن ذلك فقد تعاقد الفريق مع إنريكو كارديلي المدير التقني السابق للهيكل في فيراري.