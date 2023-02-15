انتقال مرسيدس إلى الكسوة السوداء مع سيارة 2023 كان بدافع توفير الوزن

كشف الصانع الألماني عن سيارته الجديدة "دبليو14" في سيلفرستون اليوم الأربعاء، حيث آثر الفريق في هذا الموسم التخلّي عن ألوانه الفضية الشهيرة.

لكن فحصًا دقيقًا للسيارة يُظهر أنه وعكس 2020 و2021 عندما اعتمد الفريق كسوة سوداء كدعم للتنوّع العرقي، فإن الأمر هذه المرة مختلف جدًا.

إذ عوضًا عن اعتماد الطلاء الأسود على كامل السيارة، فإن معظمها غير مطلي وعبارة عن قطع خام من ألياف الكربون.

حيث يتضمّن القسم الأعلى من الأنف وغطاء المحرك طلاءً أسود قاتمًا، لكن كل العناصر السفلى تقريبًا على السيارة، بما فيها الجناحان، غير مطلية.

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ولم يخف توتو وولف مدير الفريق حقيقة أن ذلك القرار الجريء بعدم طلاء كامل السيارة كان بدافع محاولة توفير وزن إضافي.

فقال: "كان وزن السيارة زائدًا العام الماضي، لكننا حاولنا هذا العام إيجاد طريقة لتوفير كل غرام. لذلك التاريخ يكرر نفسه الآن".

وأضاف: "سترون بأن السيارة بها بعض ألياف الكربون الخام، إلى جانب مناطق مطلية بالأسود القاتم".

وتابع: "بالطبع عندنا غيّرنا الكسوة لموسم 2020 كان الدافع الأساسي هو دعم مبادرات المساواة والتنوع العرقي، والتي دومًا ما تكون قريبة من قلوبنا. وبات اللون الأسود جزءًا من جوهرنا في تلك المرحلة، لذلك نحن مسرورون بالعودة إليه الآن".

جديرٌ بالذكر أن توفير الوزن في جانب الطلاء يُضيف إلى حقيقة أن هيك سيارة "دبليو14" أخف بشكل كبير من سابقه، ويتضمن هندسة محدّثة لنظام التعليق الأمامي، تعديلات على أنظمة التبريد ومراجعة على الجوانب الانسيابية.

مرسيدس دبليو14 تصوير: مرسيدس أيه ام جي