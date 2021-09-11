انتقال ألبون إلى ويليامز قد يمهّد الطريق أمام تزوّد الفريق بمحركات ريد بُل

بعد أسابيع من التكهنات، مهّدت ريد بُل الطريق أمام ألبون، للعودة إلى الفورمولا واحد مع فريق ويليامز الموسم المقبل.

وبينما تستعد ريد بُل لإنشاء قسمها الخاص للمحركات لتصبح مزوّداً لوحدات الطاقة، فإن ويليامز منفتحة على خطوة مماثلة في المستقبل، حيث أشارت التكهنات إلى أنّ صفقة ألبون قد تكون الخطوة الأولى لذلك.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة إيطاليا الكبرى، كشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى أنه وفي الوقت الحال، فإن الشركة تركز على تأمين المحركات لفريقيها ريد بُل وألفا تاوري للموسم المقبل.

لكن، ومع انتقال البطولة إلى قوانين المحركات الجديدة بدءاً من 2026، أشار إلى أن الباب مفتوح مستقبلاً.

فقال: "من الواضح أننا لم نكمل منشأتنا الخاصة للمحركات بعد. نحن مشغولون بمرحلة البناء وتأمين ما يكفي من وحدات الطاقة لفريقَينا حالياً".

وتابع: "لكن، بالطبع، ومع القوانين الجديدة في الأفق، لا يمكنك نفي هذه الاحتمالية مستقبلاً".

وتعتبر صفقة ألبون المرة الأولى التي تسعى فيها ريد بُل لإشراك أحد سائقيها خارج فريقيها: الرئيسي وألفا تاوري، ضمن فريق آخر.

حيث أوضح هورنر أن ريد بُل ستفتقد لمشاركات ألبون، حيث اضطر السائق التايلاندي لإنهاء عقده مع العلامة النمساوية قبل الانتقال إلى ويليامز.

فقال: "سنفتقده بسبب خبرته وطريقة عمله. إنه سائق يتحلى بروح الفريق. لكن بالمقابل لدينا مواهب رائعة تطوّر نفسها كذلك. لدينا ليام لاوسون، دينيس هوغر في الفورمولا 3، لذا لا تنقصنا المواهب الفتية. ولدينا كذلك سائقون يمتلكون الخبرة الكبيرة مثل سيباستيان بويمي وجايك دينيس".

لكن، حتى يتم تسريح ألبون من عقده، أكد هورنر أن الفريق سيعمل معه بشكل كبير لدفع تطوير سيارة موسم 2022 المقبل.

فقال: "سيبقى أليكس معنا حتى نهاية العام، أو على الأقل حتى نهاية الموسم".

واختتم: "سيكون معدل عمله خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كبيراً للغاية".

أليكس ألبون، فيراري تصوير: أليكسندر ترينيتز