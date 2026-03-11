انتقد ويل بوكستون المذيع السابق في F1 TV فريق فيراري، معتبرًا أن قراراته الاستراتيجية خلال جائزة أستراليا الكبرى ربما حرمت الجماهير من سباق أكثر إثارة.

فقد بدأ السباق الافتتاحي للموسم على حلبة ألبرت بارك في ملبورن بتصدر شارل لوكلير للسباق بعد تجاوزه صاحب البول بوزيشن جورج راسل. واستمر الصراع بين سائقي فيراري ومرسيدس خلال المرحلة الأولى من السباق حتى اللفة 12، عندما أدى انسحاب إسحاق حجار إلى دخول فترة سيارة الأمان الافتراضية.

وبينما اختار معظم السائقين التوقف في منصة الصيانة خلال هذه الفترة، قررت فيراري البقاء على الحلبة. وقال هاميلتون عبر الراديو: "على الأقل كان يجب أن يدخل أحدنا إلى منصة الصيانة!".

وواجه الفريق الإيطالي القرار نفسه مجددًا عندما انسحب فالتيري بوتاس في اللفة 19، لكن فيراري اختارت مرة أخرى البقاء على الحلبة.

وقال بوكستون في بودكاست Up To Speed: "أعتقد أنهم أرادوا ببساطة الحفاظ على مركزهم على الحلبة، وأن يكونوا في موقع السيطرة على السباق وقيادته من الأمام".

وأضاف: "لكن لويس نفسه تساءل خلال تلك الفترة: كان يجب على الأقل أن تدخل أحدنا إلى منصة الصيانة وتقسموا الاستراتيجيات إذا كنتم تريدون الحفاظ على مركز الحلبة، تضحي بواحد وليس الاثنين. وأنا أتفق مع ذلك تمامًا".

وتابع: "رأينا شيئًا مشابهًا مع مكلارين العام الماضي في قطر، والكارثة التي نتجت عن ذلك. فريد فاسور خرج ودافع عن القرار ودافع عن الفريق، لكن عندما تكون في ذلك الموقف، ألا تتفاعل مع الموقف ثم لا تتفاعل مرة أخرى بينما كانت سيارة الأمان الافتراضية لا تزال موجودة، فقط للحفاظ على مركز الحلبة؟ كما قلت، أعتقد أن ذلك ربما حرمنا من سباق رائع بين فيراري ومرسيدس".

هذا وأشار بوكستون أيضًا إلى أنه أعجبه رؤية هاميلتون أكثر ارتياحًا مع الفريق الجديد، قائلًا: "ما أعجبني هو رؤية لويس هاميلتون أكثر راحة مع نفسه ومع سيارته. لم يكن على منصة التتويج، لكنه لم يكن بعيدًا عنها".

ورغم انتقاده للاستراتيجية، قدم بوكستون دفاعًا جزئيًا عن فيراري، فقال: "لإنصافهم، ولا أفعل ذلك كثيرًا، أعتقد أن أحدًا لم يكن يتوقع أن تدوم الإطارات لهذه المدة الطويلة".

وأكمل: "كما أن سيارة الأمان الافتراضية دخلت مبكرًا جدًا، لذلك ربما كانت فيراري تعتقد أنه إذا تمكنت من إطالة عمر الإطارات، فيمكنها إنهاء السباق بتوقف واحد فقط، بينما سيضطر الآخرون إلى التوقف مرتين".

واختتم: "لذلك كان مركز الحلبة مفيدًا لهم نظريًا، وهذه فكرة منطقية في سباق عادي. لكن بما أن الإطارات صمدت لفترة طويلة، تمكنت مرسيدس من التوقف مبكرًا وجعل تلك الإطارات تدوم حتى النهاية، وهو أمر لم يكن أحد يتوقعه".