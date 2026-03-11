تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فيراري تُحذّر من مغبّة أيّة ردود فعلٍ متسرّعة حيال المحرّكات الجديدة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فيراري تُحذّر من مغبّة أيّة ردود فعلٍ متسرّعة حيال المحرّكات الجديدة

بورتوليتو: آودي ستمتلك في النهاية أحد أفضل المحركات في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بورتوليتو: آودي ستمتلك في النهاية أحد أفضل المحركات في الفورمولا 1

مكلارين تحذّر: الحادث الذي كاد يقع عند الانطلاقة في أستراليا يؤكد المخاوف المتعلقة بالسلامة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مكلارين تحذّر: الحادث الذي كاد يقع عند الانطلاقة في أستراليا يؤكد المخاوف المتعلقة بالسلامة

مواعيد جائزة الصين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مواعيد جائزة الصين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

وولف منفتح على تعديل القوانين بعد سباق أستراليا: "يجب أن نقدم عرضًا جيدًا للجماهير"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
وولف منفتح على تعديل القوانين بعد سباق أستراليا: "يجب أن نقدم عرضًا جيدًا للجماهير"

سلسلة منافسة للفورمولا 1 تسخر من القوانين الجديدة: "نحن لا نفعل ذلك هنا"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
سلسلة منافسة للفورمولا 1 تسخر من القوانين الجديدة: "نحن لا نفعل ذلك هنا"
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

اعتبر ويل بوكستون المذيع السابق في F1 TV أن استراتيجية فيراري خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى حرمت جماهير الفورمولا 1 من صراع مثير محتمل مع مرسيدس.

منشور:
شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري

شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جو بورتلوك صور جيتي

انتقد ويل بوكستون المذيع السابق في F1 TV فريق فيراري، معتبرًا أن قراراته الاستراتيجية خلال جائزة أستراليا الكبرى ربما حرمت الجماهير من سباق أكثر إثارة.

فقد بدأ السباق الافتتاحي للموسم على حلبة ألبرت بارك في ملبورن بتصدر شارل لوكلير للسباق بعد تجاوزه صاحب البول بوزيشن جورج راسل. واستمر الصراع بين سائقي فيراري ومرسيدس خلال المرحلة الأولى من السباق حتى اللفة 12، عندما أدى انسحاب إسحاق حجار إلى دخول فترة سيارة الأمان الافتراضية.

وبينما اختار معظم السائقين التوقف في منصة الصيانة خلال هذه الفترة، قررت فيراري البقاء على الحلبة. وقال هاميلتون عبر الراديو: "على الأقل كان يجب أن يدخل أحدنا إلى منصة الصيانة!".

اقرأ أيضاً:

وواجه الفريق الإيطالي القرار نفسه مجددًا عندما انسحب فالتيري بوتاس في اللفة 19، لكن فيراري اختارت مرة أخرى البقاء على الحلبة.

وقال بوكستون في بودكاست Up To Speed: "أعتقد أنهم أرادوا ببساطة الحفاظ على مركزهم على الحلبة، وأن يكونوا في موقع السيطرة على السباق وقيادته من الأمام".

وأضاف: "لكن لويس نفسه تساءل خلال تلك الفترة: كان يجب على الأقل أن تدخل أحدنا إلى منصة الصيانة وتقسموا الاستراتيجيات إذا كنتم تريدون الحفاظ على مركز الحلبة، تضحي بواحد وليس الاثنين. وأنا أتفق مع ذلك تمامًا".

وتابع: "رأينا شيئًا مشابهًا مع مكلارين العام الماضي في قطر، والكارثة التي نتجت عن ذلك. فريد فاسور خرج ودافع عن القرار ودافع عن الفريق، لكن عندما تكون في ذلك الموقف، ألا تتفاعل مع الموقف ثم لا تتفاعل مرة أخرى بينما كانت سيارة الأمان الافتراضية لا تزال موجودة، فقط للحفاظ على مركز الحلبة؟ كما قلت، أعتقد أن ذلك ربما حرمنا من سباق رائع بين فيراري ومرسيدس".

 

هذا وأشار بوكستون أيضًا إلى أنه أعجبه رؤية هاميلتون أكثر ارتياحًا مع الفريق الجديد، قائلًا: "ما أعجبني هو رؤية لويس هاميلتون أكثر راحة مع نفسه ومع سيارته. لم يكن على منصة التتويج، لكنه لم يكن بعيدًا عنها".

ورغم انتقاده للاستراتيجية، قدم بوكستون دفاعًا جزئيًا عن فيراري، فقال: "لإنصافهم، ولا أفعل ذلك كثيرًا، أعتقد أن أحدًا لم يكن يتوقع أن تدوم الإطارات لهذه المدة الطويلة".

وأكمل: "كما أن سيارة الأمان الافتراضية دخلت مبكرًا جدًا، لذلك ربما كانت فيراري تعتقد أنه إذا تمكنت من إطالة عمر الإطارات، فيمكنها إنهاء السباق بتوقف واحد فقط، بينما سيضطر الآخرون إلى التوقف مرتين".

واختتم: "لذلك كان مركز الحلبة مفيدًا لهم نظريًا، وهذه فكرة منطقية في سباق عادي. لكن بما أن الإطارات صمدت لفترة طويلة، تمكنت مرسيدس من التوقف مبكرًا وجعل تلك الإطارات تدوم حتى النهاية، وهو أمر لم يكن أحد يتوقعه".

لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
الجو

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
زاك براون، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ليام لوسون، رايسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
صورة سائقي الفورمولا 1 لعام 2026

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سام برابهام يقود سيارة برابهام BT-19 على الحلبة

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سام برابهام يقود سيارة برابهام BT-19 على الحلبة

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
مشجعو أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فرانكو كولابينتو، ألبين، ماكس فيرستابن، ريد بول ريسينغ، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سيارة أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أوليفر بيرمان، فريق هاس F1، كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لاندو نوريس، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ليام لوسون، رايسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
توتو وولف، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لاندو نوريس، ماكلارين، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ، أوليفر بيرمان، فريق هاس فورمولا 1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، توتو وولف، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فورمولا 1
79

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيراري تُحذّر من مغبّة أيّة ردود فعلٍ متسرّعة حيال المحرّكات الجديدة

أبرز التعليقات

المزيد من
شارل لوكلير

فيراري: سباق أستراليا كشف سرعتنا الحقيقية بعد تصفيات صعبة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فيراري: سباق أستراليا كشف سرعتنا الحقيقية بعد تصفيات صعبة

أعطونا رأيكم! من هو فريقكم المفضل في موسم 2026 للفورمولا 1؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
أعطونا رأيكم! من هو فريقكم المفضل في موسم 2026 للفورمولا 1؟

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية