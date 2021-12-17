انتخاب محمد بن سليم رئيسًا جديدًا لـ "فيا"

أكمل تود فترته الثالثة والأخيرة على رأس "فيا" في 2021، لكنّه سيُسلّم مقاليد حكم الهيئة الحاكمة لعالم رياضة السيارات إلى بن سليّم صاحب الـ 60 عامًا على إثر عمليّة التصويت في الجمعيّة العامة لـ "فيا" اليوم الجمعة.

وتغلّب الإماراتي على غراهام ستوكر، الذي لعب دور نائب رئيس "فيا" للجوانب الرياضيّة رفقة تود، بحصده 61.6 بالمئة من الأصوات. في المقابل حقّق ستوكر نسبة 36.6 بالمئة، في حين بلغت نسبة الامتناع 1.8 بالمئة.

وسبق لبن سليّم التمتّع بمسيرة مظفّرة كسائق راليات، حيث فاز ببطولة الشرق الأوسط للراليات في 14 مناسبة، قبل أن ينتقل إلى الحوكمة. وأصبح بن سليّم أوّل عضوٍ عربي منتخب في المجلس العالمي لرياضة السيارات، وسبق له أن لعب دور نائب رئيس "فيا" للشؤون الرياضيّة. كما أشرف على إقامة جائزة أبوظبي الكبرى وإضافتها إلى روزنامة الفورمولا واحد في 2009.

ويُسجّل انتخابه قطعًا مع الماضي، حيث أصبح أوّل رئيس غير أوروبي لـ "فيا"، ويأتي ذلك بعد تلقيه لدعم رياضة المحرّكات في المملكة المتّحدة التي تُشرف على رياضة السيارات البريطانيّة.

وكتب بن سليّم على حسابه في تويتر: "أنا فخورٌ بانتخابي رئيسًا لفيا. شكرًا لكم جميعًا. أشعر بالتواضع لقاء ثقتكم بي والفريق ونتعهّد بحوكمة لمصلحة جميع الأعضاء".

وأضاف: "كما أودّ الإشادة بجان تود لقيادته على مدار الأعوام الـ 12 الماضية، وأثني على غراهام ستوكر لقاء حملته. نتطلّع قدمًا للعمل مع جميع من يسعون وراء تحسين هذا الاتّحاد الذي نعشقه جميعًا".

من جانبه قال تود المُغادر: "وصل الفصل إلى نهايته".

وأضاف: "يُمكننا الشعور بالرضا بشكلٍ جماعي على إنجازاتنا في عالم رياضة السيارات ومستويات السلامة والاستدامة على مدار الأعوام الـ 12 الماضية. أودّ تهنئة فريقي بحرارة، وإدارتنا وجميع النوادي الأعضاء على التزامهم وحماسهم وصلابتهم".

وأكمل: "أهنّئ محمّد على انتخابه رئيسًا لفيا وأتمنّى له ولفريقه وكامل الاتّحاد أفضل النجاحات في الأعوام المقبلة".

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا العام كجزء من سلسلة #ThinkingForward، شعر بن سليّم أنّ هناك حاجة لنموّ رياضة للسيارات وجعلها أقلّ تكلفة حول العالم، إلى جانب توسيع البطولات المحليّة ومساعدة السائقين اليافعين على دخول عالم السباقات.

وقال بن سليّم في يوليو الماضي: "أنوي إنشاء دروب أفضل وأقلّ تكلفة للسائقين اليافعين. ذلك هو التغيير. لا يُمكنك تكرار ما فعله الرئيس السابق، لن يُجدي ذلك نفعًا. التحديات مختلفة".

وأكمل: "مثلما قلت، المشهد يتغيّر لكنّه لن يُشتّت تركيزي عن الأمر الأساسي: إنشاء دروب أفضل وأقلّ تكلفة للسائقين اليافعين".