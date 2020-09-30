امتلاك مرسيدس للسيارة "الأكثر اكتمالاً" يصعّب مهمة ريد بُل

مع سير مرسيدس المتوقع نحو اقتناص لقب مزدوج آخر لبطولتي السائقين والمصنعين في موسم 2020 الجاري، تتطلع ريد بُل للعودة إلى قمة المنافسات بعد بداية صعبة للموسم.

وعانت سيارة ريد بُل 2020 من مشاكل في الانسيابية خلال وقت مبكر للموسم، بينما تعرضت شريكتها هوندا التي تزودها بالمحركات، إلى بعض مشاكل الموثوقية.

وبينما كانت العلامة النمساوية قادرة على خفض الفوارق، إلا أن ثبات القوانين لموسم إضافي يزيد من صعوبة مهمتها في المجاراة أو التفوق على مرسيدس.

لكن، مع المزيد من التحسينات الانسيابية ورفع مستوى وحدة الطاقة لموسم 2021، فإن كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل يشعر أن هناك فرصة أفضل لمقارعة السهام الفضية قبل التغيير الجذري في القوانين لموسم 2022.

فقال: "ليس هناك حل سحري. علينا التحسن في جميع النواحي. الفريق بأكمله مع هوندا، ونحن نركز على ذلك".

وتابع: "قامت مرسيدس بعمل جيد جداً هذا الموسم: لديهم ربما السيارة الأكثر اكتمالاً خلال السنوات الست أو السبع. لذا، لقد رفعوا السقف عالياً جداً. لكن هذا هو هدفنا".

وحين سُئِل حيال النواحي التي يمكن تحقيق الكسب فيها لكل من ريد بُل وهوندا، أجاب هورنر: "هناك على الدوام تكامل. يتعلق الأمر بالعمل معاً، ونحن نتشارك الهدف نفسه والسعي نفسه".

وأكمل: "أنا واثق أنه بوسعنا الوصول إلى هدفنا معاً. حظيت مرسيدس بفترة هيمنة، لكننا وكما نعلم، لكل شيء نهاية في الرياضة. وهذا أمر حتمي".

وأكّد هورنر أن الفريق سيواصل تطوير سيارته لأطول وقت ممكن، قبل تغير القوانين الكبير المنتظر في 2022.

فقال: "من الواضح أن هذه السيارة هي أساس لسيارة الموسم المقبل. هناك فرصة انتقال ربما 60 بالمئة من السيارة إلى الموسم المقبل، لذا نحن نعمل عليها بشكل مكثف وكبير لاستخلاص المزيد من الأداء".

واختتم: "هناك تقريباً ثلاثة أشهر متبقية للتطوير. والفريق بأكمله مركز بالكامل على ذلك".