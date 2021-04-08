امتلاك سائقَين سريعين هو "مفتاح" صحوة مكلارين في الفورمولا واحد

بعد فترة عصيبة عادت مكلارين وتقدّمت على شبكة الانطلاق تحت قيادة مدير الفريق سيدل والمدير التقني جايمس كي. وأثبت لاندو نوريس وكارلوس ساينز بأنّهما ثنائي تنافسي، حيث منحا مكلارين المركز الثالث في بطولة الصانعين في موسم 2020.

ومع مغادرة ساينز للفريق وانضمامه لفيراري، تحركت حظيرة ووكينغ سريعاً لاقتناص خدمات ريكاردو من رينو كبديل له لموسم 2021.

وكان أداء ريكاردو ونوريس متقارباً جداً خلال الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين، إذ انطلقا من المركزَين السادس والسابع تباعاً على شبكة الانطلاق قبل أن يحصدا 18 نقطة للفريق في السباق، لتتقدّم مكلارين مجدّداً للمركز الثالث في بطولة الصانعين.

واعترف سيدل بأنّه كان من الضروري لصحوة مكلارين – ومعركتها في مواجهة الفرق الأسرع – أن تحظى بسائقَين قادرَين على المنافسة في مقدّمة مجموعة وسط الترتيب لضمان تسجيل النقاط باستمرار، وكان ذلك سبب تعاقد الفريق مع ريكاردو.

"كما تتصوّرون، كان من المهمّ بالنسبة لي عندما وقع اختيارنا على دانيال، أن نتأكد بكلّ بساطة أنّنا سنحظى بتشكيلة قوية جداً من السائقين من هذا العام فصاعداً" قال سيدل.

وأضاف: "لأنّ مفتاح الظفر بهذه المراكز في بطولة الصانعين خلال العامَين الماضيين كان امتلاكنا سائقَين على أهبة الاستعداد لتسجيل قدر جيّد من النقاط".

وأكمل: "أنا سعيد جداً بما رأيناه حتّى الآن من كليهما. من الرائع أن تكون لدينا مجدّداً تشكيلة قوية جداً من السائقين. نجحنا في العبور للقسم الثالث من التصفيات مع كلتا السيارتَين، وأداؤهما كان متقارباً".

جديرٌ بالذكر أنّ ريكاردو تراجع من المركز السادس إلى السابع في سباق البحرين بعد تضرّر أرضية سيارته إثر اصطدام سائق ألفا تاوري به خلال اللفة الأولى.

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وفي المقابل تقدّم نوريس من المركز السابع إلى الرابع في أحد أفضل سباقاته في الفورمولا واحد إلى حدّ الآن، حيث يرى سيدل بأنّ ذلك خير دليل على أنّ البريطاني الشاب "انتقل إلى المستوى التالي" كسائق.

وبالتعليق على أداء الفريق خلال الجولة الافتتاحية لموسم الفورمولا واحد، أردف سيدل: "أنا سعيد جداً بما حقّقه الفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع، لأنّني أعتقد بأنّ العمل الشاق الذي قام به الجميع خلال الفترة الشتوية أعطى ثماره".

كما اعترف سيدل بأنّه كان من المشجّع رؤية ريكاردو ونوريس يبتعدان بفارق 0.9 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل ماكس فيرشتابن، بهامش أقلّ بـ 0.3 ثانية عمّا حققه الفريق خلال التجارب التأهيلية لسباق 2020.

وقال في هذا الصدد: "الفارق مع صاحب قطب الانطلاق الأوّل كان أقلّ مقارنةً بما حققناه العام الماضي في البحرين، ومجدّداً هذه علامة مشجّعة على أنّنا نتقدّم إلى الأمام كفريق مع السيارة وعلى أنّنا نسير في الاتجاه الصحيح".