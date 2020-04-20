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النمسا تعمل على "خطة عزل" لتعزيز فرص إقامة سباق الفورمولا واحد

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النمسا تعمل على "خطة عزل" لتعزيز فرص إقامة سباق الفورمولا واحد
20-04-2020

يرى مدراء جائزة النمسا الكبرى أن خطة عزلٍ لإبقاء طواقم العمل لفرق الفورمولا واحد منفصلة عن المجتمعات المحلية ستساعد في تعزيز فرص إقامة السباقات بأقرب وقت ممكن.

بالرغم من أن جائزة فرنسا الكبرى يوم 28 يوليو/حزيران تعتبر حالياً بدايةً لموسم 2020 المعلق حتى الآن، لكن هناك شكوك تحيط بإمكانية استضافة بول ريكار للسباق في الموعد المقرر بسبب أزمة فيروس "كورونا" العالمية.

وتمّ خوض عدد من المحادثات مؤخراً حيال إمكانية استضافة النمسا لجولة أو حتى جولتين من دون جمهور، على حلبة ريد بُل رينغ، لإطلاق الموسم.

وبدأت المحادثات مع السلطات المختصة بقيادة الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، الذي قال بأنه تمّ أخذ الإجراءات الخاصة بعين الاعتبار.

وذلك يتضمن عدم وجود جمهور، ضيوف أو حتى وسائل إعلام؛ تقليص عدد العاملين في الفرق إلى الحد الأدنى الممكن (ربما إلى 45 شخص لكل فريق)، وكذلك ضمان عزل نسبيّ لطواقم العمل في البطولة، عن التجمعات المحلية القريبة من الحلبة.

وقد يتمّ إلزام استعمال الأقنعة الطبية للوجه إضافة لإمكانية استحداث شهادة طبية تثبت خلوّ الأشخاص المشاركين من مرض "كوفيد-19".

حيث قال ماركو في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "مجتمع الفورمولا واحد خائف من إمكانية نقل العدوى، ويرغب بعزل نفسه بأكبر قدر ممكن".

وأكمل: "في الوقت نفسه ذلك أمر جيد، لأن المجتمعات المحلية خائفة من انتقال العدوى إليها كذلك. الجميع خائف والجميع حذر للغاية".

ويمكن استضافة طواقم الفورمولا واحد في فنادق بجانب حلبة ريد بُل كذلك.

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وبينما يرى ماركو أن جولة "بتغطية تلفزيونية وحسب" يمكن أن يُدار بعدد قليل من الأشخاص بما يتناسب مع توصيات السلطات المحلية، لكنه يرى ضرورة إقامة السباقات الداعمة أيضاً.

فقال: "الفورمولا 2 والفورمولا 3 وبورشه سوبر كاب يجب أن تكون جزءاً من الحدث. هذه هي رسالة إلى الرياضة".

وتابع: "لا أدري إن كانت القنوات التلفزيونية الناقلة ستتخلى عن المحتويات الإضافية بسبب القوانين الصارمة. لكن ربما بوسعها بثّ مجريات السباقات الداعمة بدلاً من ذلك".

بالمقابل، أبدى ماركو ثقته بأن الخطة بوسعها الحصول على دعم من الحكومة وستتماشى مع توصيات الصحة والسلامة.

فقال: "سنحاول تقليص عدد الطواقم في الفرق بأكبر قدر ممكن. وذلك ما يرفع فرص إمكانية انطلاق السباق".

وأكمل: "لكن من الواضح إمكانية إقامة كل ذلك بما يتماشى مع قوانين السلامة".

واختتم: "نحن نعمل بشكل كبير للغاية لضمان سير كل شيء. أرى أن الفرص منطقية".

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