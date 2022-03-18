النظرة الأولى على الرسومات التوضيحية الجديدة للفورمولا واحد

مع بدء حقبة القوانين الجديدة في الفورمولا واحد وانتقال السيارات للاستفادة من ظاهرة "التأثيرات الأرضية"، استغلت البطولة هذه الفرصة لتقديم حزمة رسومات توضيحية جديدة.

حيث تم تخصيص المزيد من الاهتمام والمساحة لشريط المعلومات تحت شعار الفورمولا واحد، لينتقل إلى الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

حيث قال دين لوك، مدير قسم البثّ ووسائل الإعلام لدى الفورمولا واحد في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن رياضة تمتلك فيها الرسومات التوضيحية أهمية كبيرة، لذا مع السيارات الجديدة شعرنا أنه من الجيد تقديم رسومات محسنة كذلك".

وأكمل: "ربما عادة كنا لننتظر عاماً إضافياً قبل تغييرها. لكننا رأينا في الحقبة الجديدة فرصة مثالية".

وتابع: "إنها تحمل تصميماً جديداً وتعتبر مختلفة للغاية عن السابق. إنها تستوحي تصميمها من عصرنا الرقمي".

رسومات توضيحة للفورمولا واحد في 2022

وبالإضافة إلى الشكل الجديد، تمنح هذه الرسومات البطولة إمكانية أفضل لعرض قصة مجريات السباق وإلقاء الضوء على النواحي الهامة، مع التركيز على كل سائق.

حيث أضاف لوك: "لقد باتت الرسومات أكثر ’ذكاء’ الآن. سترونها على مدار عطلة نهاية الأسبوع. لقد أطلقنا عليها لقب ’العدسة الذكية’".

وأردف: "يمكننا لفت انتباه المعلقين إلى سائقين معينين مثلاً، وكذلك الحال مع ما يحصل على الحلبة من علم أحمر أو سيارة أمان وغيرها".

واسترسل: "كذلك الحال مع المحادثات اللاسلكية للفرق".

رسومات توضيحة للفورمولا واحد في 2022

وعلاوة على الرسومات خلال السباق، قامت الفورمولا واحد بتحديث رسومات ما قبل السباق وتلك المتعلقة بوقفات الصيانة.

وأوضح لوك أن الفورمولا واحد تقيم على الدوام أفضل الطرق المناسبة لعرض ما يجري بالشكل الأمثل أمام المتابعين الشغوفين أو أولئك الذين يشاهدون للمرة الأولى.

فقال: "لا يمكننا وضع أرقام وإحصائيات على كامل الشاشة. بل نحاول إيجاد الطريقة الأمثل لتقديم المعلومات".

واختتم: "نعلم أن هناك متابعين شغوفين، لكن هناك متابعون جدد كذلك بدؤوا الاهتمام بالرياضة منذ وقت قصير".

رسومات توضيحة للفورمولا واحد في 2022