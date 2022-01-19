النزاع المالي في الفورمولا واحد قد يتسبب بإلغاء خطط السباقات القصيرة في 2022

يأمُل رؤساء البطولة في المُضي قُدمًا مع خطة إقامة 6 سباقات قصيرة في 2022، وذلك بعد نجاح التجربة في سيلفرستون، مونزا وإنترلاغوس في الموسم الماضي.

مع ذلك، لم يتم بعد منح الضوء الأخضر لتلك الخطة بالنظر إلى أن الفرق لم تتفق بعد مع حاملي الحقوق التجارية في الفورمولا واحد حول حزمة التمويل لهذه السباقات.

ومن المعلوم أنه تم دفع 100 ألف دولار إضافية للفرق لكل سباق قصير في 2021، كما تم منحهم سماح في سقف النفقات يقدر بـ 450 ألف دولار للأحداث الثلاثة، إلى جانب إمكانية التعويض بـ 100 ألف دولار إضافية لكل سيارة لأضرار الحوادث في حال وقوع واحدة خطيرة.

ولهذا العام، من المعلوم كذلك أن الفورمولا واحد لا ترغب بمنح أي تعويض إضافي للحوادث. إذ عوضًا عن ذلك، كان العرض المبدئي هو دفعة مباشرة بـ 500 ألف دولار لكل فريق للسباقات الخمسة الأولى، إلى جانب 150 ألف دولار إضافية لكل حدث أعلى من ذلك العدد. وهذا يعني 2.65 مليون دولار لكل فريق للسباقات الستة في 2022.

ولم يلق ذلك العرض استحسانًا من الفرق الكبيرة التي تتواجد على حدود سقف النفقات وتشعر بالقلق أن ذلك لن يكون كافيًا. إذ تخشى أن سقف النفقات الإضافي على السباقات القصيرة قد يضطرها إلى التضحية بما يمكنهم تسخيره لتحسينات الأداء في حالة الحوادث.

ووفقًا لبراون، فإنّ فريقًا لم يحدده يرغب برفع سقف النفقات بـ 5 مليون دولار عوضًا عن ذلك العرض.

مع ذلك، تعتقد الفرق الأصغر أن دعوات رفع سقف النفقات بتلك القيمة هي ببساطة لتغطية الفرق الأكبر لتنفق المزيد على جعل سياراتها أسرع عوضًا عن أن تكون بالضرورة للسباقات القصيرة.

وعدم إمكانية التوصّل لحل وسط يمثّل مشكلة للفورمولا واحد لأنّه، ومع بقاء بضعة أسابيع فقط حتى السباق الأول لموسم 2022، فإنّ ذلك النزاع حول الجوانب المالية يخاطر بإمكانية التخلّي تمامًا عن خطط السباقات القصيرة.

كما أن براون لا يتفق مع فكرة رفع سقف النفقات لتغطية الحوادث المحتملة في السباقات القصيرة.

علاوة على ذلك، فإن تغيير القوانين في هذا العام يتطلّب موافقة بأغلبية لـ 28 صوتًا من أصل 30 ممثل في لجنة الفورمولا واحد.

وبينما ستكون الأصوات العشرة لكل من الفورمولا و"فيا" مضمونة، لكن سيكون من الصعب اتفاق 8 فرق على تلك الفكرة، في ظل أنه من المعلوم بأن ريد بُل، مرسيدس وفيراري هي الأكثر قلقًا حيال ذلك الوضع، وقد "تلوي ذراع" الفرق الزبونة لديها كذلك من أجل دعم موقفهم.

وبراون، الذي ليست لدى فريقه مشكلة مع الحزمة المالية الحالية التي تم عرضها، يشعر بالقلق إثر خطر أن تتسبب بعض الفرق في التخلّي عن فكرة السباقات القصيرة تمامًا.

حيث قال عند سؤاله عن الكيفية التي يمكن للفورمولا واحد الخروج بها من ذلك النزاع: "قد لا نتمكن من ذلك، وهو ما سيكون مؤسفًا في الحقيقة".

وأضاف: "جميعنا نواجه ذات التحدي. وإذا ما حصل وواجهت حوادث أكثر، فتلك نفس المشكلة لدى الجميع. وذلك جزء من الرياضة بالنسبة لي. أنك تتعامل مع تحديات: وليس فقط أنني أريد حل ذلك عبر دفع المزيد من المال".

وتابع: "فريق واحد بعينه أراد زيادة في سقف النفقات بـ 5 مليون دولار، وهو أمر سخيف، وليس مدعومًا بأي منطق".

وأكمل: "وعندما تعارض تلك الحقائق، يقولون: لكن تحتاج لتوقّع الأمور تحسبًا لما قد يحدث. لذلك تجلس هناك وتقول: ذلك مجرد عبث".

في المقابل، يرى براون أن الحل الأمثل ربما يكون التخلّي عن السباقات القصيرة في 2022 والتركيز عوضًا عن ذلك على التوصل لاتفاق حيالها لموسم 2023، حيث ستحتاج 6 فرق فقط أن تدعم الخطط، حيث أن الغالبية العظمى ضرورية فقط للتغيرات طويلة الأمد على القوانين.

فقال: "إمّا أن تكون هنالك تضحيات ويمكننا رفع سقف النقات قليلًا حتى نمضي قُدمًا ونبدأ موسم 2022، أو نتخلى عن السباقات هذا العام. ومن ثم أعتقد بأنه سيكون على تلك الفرق المعارضة أن تشرح للمشجعين لماذا لم تكن هنالك سباقات قصيرة".