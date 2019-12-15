"الميلان الفريد" لحلبة زاندفورت لن يُكرّر ما حدث في سباق أمريكا 2005

يعتقد لامرز أنّ إعادة تقديم المنعطفات المائلة في الفورمولا واحد، التي ستكون بزاوية تصل إلى 18 درجة، ستكون السمة البارزة عندما تعود جائزة هولندا الكبرى إلى روزنامة البطولة للمرّة الأولى منذ عام 1985.

إذ ستتضمّن ثلاثة منعطفات من حلبة زاندفورت ميلانًا بدرجات مختلفة، ويُمكن رؤية ذلك في الفيديو أسفله.

وقال لامرز المدير الرياضي لمشروع جائزة هولندا الكبرى: "ستكون هذه حلبة فريدة بكلّ تأكيد. لا حلبة حديثة تتضمّن منعطفات مائلة في التصميم الفعليّ للحلبة. لذا قد لا يكون موسم 2020 شاهدًا فقط على عودة جائزة هولندا الكبرى، بل أيضاً عودة المنعطفات المائلة إلى الفورمولا واحد".

وأكمل: "سيجعل ذلك الحدث مميّزًا أكثر. جميع سائقي الفورمولا واحد معتادون على الحلبات العاديّة، لكن ليس على حلبة تتضمّن بعض المنعطفات المائلة. لذا عليهم التأقلم مع ذلك، سيكون من المثير للاهتمام متابعة ذلك".

ويعي لامرز نقاط الاستفهام التي طُرحت حيال المتطلّبات الإضافيّة التي ستُفرض على الإطارات نتيجة ذلك الميلان، لكنّه قال أنّ المنظّمين تواصلوا مع بيريللي بشكلٍ "يومي" حيال هذا الموضوع. وكانت الفورمولا واحد قد واجهت أحد أكثر الأيّام إضرارًا بسمعتها في العقد الماضي عندما انسحبت الفرق المستخدمة لإطارات ميشلان من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2005 نتيجة مخاوف تتعلّق بالسلامة إثر عددٍ من الحوادث الناتجة عن الأحمال الإضافيّة المسلّطة على الإطارات في المنعطف الأخير".

وقال لامرز في هذا الصدد: "لا أتوقّع أيّة مشاكل مع الإطارات. هناك سببان لذلك".

وأردف: "أوّلًا منعطف إنديانابوليس أطول بكثير من هذا المنعطف. لذا فإنّ الحمل على الإطار أعلى بكثير هناك. وثانيًا فإنّ منعطفات إنديانابوليس تتّبع ميلانًا خطيًا. لكن لدينا هنا ميلانٌ تدريجي، رُبّما من الممكن مقارنته بمنحدرات التزلّج".

وأكمل: "تحدّثنا إلى بيريللي كذلك منذ الوهلة الأولى التي فكّرنا فيها في اعتماد منعطف مائلٍ في زاندفورت. تحدّثنا إليها يوميًا وتشاركنا كلّ التحديثات والمعلومات التي لدينا".