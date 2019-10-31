الموسم المقبل سيحدد مصير فيتيل في الفورمولا واحد

لم يتكلم فيتيل بشكل واضح حيال إمكانية إنهاء مسيرته مع فيراري، لكنه أشار إلى أهمية القوانين الجديدة وكيفية سير الموسم المقبل في تقرير ذلك.

وعندما سُئل إن كان يرغب بإنهاء مسيرته مع فيراري، التي ينتهي عقده معها نهاية 2020، قال فيتيل: "لا أعلم. أعني أنّني لا أنظر كثيرًا إلى الأمام، لكنّني لا أعلم".

وأضاف: "يعتمد الأمر كثيرًا على ما سيحدث مع القوانين، كما أعتقد بأنّه يعتمد على العام المقبل، وسنرى حينها".

وستكشف الفورمولا واحد عن تغييراتها الشاملة للقوانين اليوم الخميس في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.

إذ سيتمّ نشر القوانين الرياضيّة، والتقنيّة والماليّة، على أن يكون الهدف الأساسي هو تحسين التسابق عبر تقريب الفرق من بعضها البعض والسماح للفرق بتصميم سيارات قادرة على اتّباع بعضها البعض بسهولة.

وقال فيتيل: "شاهدنا بالفعل أنّه كلّما استقرّت القوانين لوقتٍ أطول كلّما تقارب أداء الفرق. ذلك صحيحٌ بالنسبة للفرق الثلاثة الكبرى، لكن هناك فجوة كبيرة بعض الشيء مع الفرق الأخرى في الخلف".

وأضاف: "لديكم أفضل الفرق في الأمام وأفضل السائقين في الأمام مهما كانت القوانين التي تعتمدها، لكن بالتأكيد سيكون من الأفضل لو تقارب الجميع معًا".

وأوضح فيتيل أنّه غير متأكّدٍ من مدى تفاؤله حيال التغييرات، لكنّه يعتقد بأنّه من المهمّ أن تُجدي نفعًا.

وقال الألماني: "آمل أن تكون التغييرات جيّدة للرياضة كون شيئًا ما يجب أن يحدث. الجميع يُنفق الكثير من الأموال لمحاولة إيجاد القليل من الأداء. يجب تبسيط الوضع بطريقة ما".

وأضاف: "دائمًا ما يكون هناك خطٌ رفيعٌ بين الإبقاء على جوهر الفورمولا واحد ومحاولة تقريب الجميع".

ثمّ تابع: "لا ترغب دائمًا بمنح الجميع ذات السيارات والمحرّكات، إذ حينها لن تبقى تلك فورمولا واحد".

واختتم بالقول: "لكن يجب أن يحدث شيء ما، لولا ذلك فأعتقد بأنّه سيكون من الصعب جدًا إتقان المستقبل وتحديات مستقبل رياضة المحرّكات".