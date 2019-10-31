فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الموسم المقبل سيحدد مصير فيتيل في الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
الموسم المقبل سيحدد مصير فيتيل في الفورمولا واحد
31-10-2019

كان مستقبل فيتيل محلّ تكهّنات هذا العام نتيجة عددٍ من الأخطاء التي ارتكبها، إلى جانب بعض المناوشات المتفرّقة مع زميله شارل لوكلير، بالرغم من أغلبها أُرجع إلى سوء التفاهم.

لم يتكلم فيتيل بشكل واضح حيال إمكانية إنهاء مسيرته مع فيراري، لكنه أشار إلى أهمية القوانين الجديدة وكيفية سير الموسم المقبل في تقرير ذلك.

وعندما سُئل إن كان يرغب بإنهاء مسيرته مع فيراري، التي ينتهي عقده معها نهاية 2020، قال فيتيل: "لا أعلم. أعني أنّني لا أنظر كثيرًا إلى الأمام، لكنّني لا أعلم".

وأضاف: "يعتمد الأمر كثيرًا على ما سيحدث مع القوانين، كما أعتقد بأنّه يعتمد على العام المقبل، وسنرى حينها".

وستكشف الفورمولا واحد عن تغييراتها الشاملة للقوانين اليوم الخميس في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.

إذ سيتمّ نشر القوانين الرياضيّة، والتقنيّة والماليّة، على أن يكون الهدف الأساسي هو تحسين التسابق عبر تقريب الفرق من بعضها البعض والسماح للفرق بتصميم سيارات قادرة على اتّباع بعضها البعض بسهولة.

وقال فيتيل: "شاهدنا بالفعل أنّه كلّما استقرّت القوانين لوقتٍ أطول كلّما تقارب أداء الفرق. ذلك صحيحٌ بالنسبة للفرق الثلاثة الكبرى، لكن هناك فجوة كبيرة بعض الشيء مع الفرق الأخرى في الخلف".

وأضاف: "لديكم أفضل الفرق في الأمام وأفضل السائقين في الأمام مهما كانت القوانين التي تعتمدها، لكن بالتأكيد سيكون من الأفضل لو تقارب الجميع معًا".

اقرأ أيضاً:

وأوضح فيتيل أنّه غير متأكّدٍ من مدى تفاؤله حيال التغييرات، لكنّه يعتقد بأنّه من المهمّ أن تُجدي نفعًا.

وقال الألماني: "آمل أن تكون التغييرات جيّدة للرياضة كون شيئًا ما يجب أن يحدث. الجميع يُنفق الكثير من الأموال لمحاولة إيجاد القليل من الأداء. يجب تبسيط الوضع بطريقة ما".

وأضاف: "دائمًا ما يكون هناك خطٌ رفيعٌ بين الإبقاء على جوهر الفورمولا واحد ومحاولة تقريب الجميع".

ثمّ تابع: "لا ترغب دائمًا بمنح الجميع ذات السيارات والمحرّكات، إذ حينها لن تبقى تلك فورمولا واحد".

واختتم بالقول: "لكن يجب أن يحدث شيء ما، لولا ذلك فأعتقد بأنّه سيكون من الصعب جدًا إتقان المستقبل وتحديات مستقبل رياضة المحرّكات".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ماركو: موعد المكسيك للكشف عن تشكيلتنا لموسم 2020 "كان خطأً"

المقال السابق

ماركو: موعد المكسيك للكشف عن تشكيلتنا لموسم 2020 "كان خطأً"

المقال التالي

فيراري وويليامز تعارضان تأجيل قوانين موسم 2021

فيراري وويليامز تعارضان تأجيل قوانين موسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين سيباستيان فيتيل تسوق الآن
قائمة الفرق فيراري تسوق الآن

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

روسي: 2019 "أفضل بقدر طفيف فقط" من أسوأ مواسمي مع دوكاتي

2
فورمولا إي

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

3
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

4
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.