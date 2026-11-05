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الموت يغيّب آلان جونز بطل العالم للفورمولا 1 لموسم 1980 عن عمر ناهز 80 عامًا

توفي الأسترالي آلان جونز، بطل العالم للفورمولا 1 لعام 1980، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد معاناة مع مرض قصير، تاركًا وراءه إرثًا حافلًا يتضمن 12 انتصارًا في سباقات الجائزة الكبرى، وقيادة ويليامز إلى إحراز لقب بطولة العالم للسائقين للمرة الأولى في تاريخها.

تم التحرير: 05-11-2026

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آلان جونز

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

توفي الأسترالي آلان جونز، بطل العالم للسائقين لعام 1980، في منطقة غولد كوست يوم الخميس.

وضمن بيان صدر نيابة عن عائلة جونز، قالت زوجته أماندا بتلر-ديفيس أنه توفي بعد معاناة مع مرض قصير. وكان يبلغ من العمر 80 عامًا.

حيث قالت بتلر-ديفيس: "نشعر بحزن شديد للإعلان عن وفاة حبيبنا آلان، الذي رحل في 5 نوفمبر بعد معاناة مع مرض قصير".

وأضافت: "سنفتقده كثيرًا، وستبقى ذكراه عزيزة في نفوس أقرب الناس إليه، وكذلك الجماهير الكثيرة التي كان ممتنًا دائمًا لدعمها".

وتابعت: "كرّس آلان حياته لرياضة السيارات، وبنى إرثًا سيظل حيًا من خلال عدد لا يُحصى من الأشخاص الذين ترك أثرًا في حياتهم خلال مسيرته".

وأردفت: "من خلال إنجازاته وشغفه وشخصيته التي لا تخطئها العين، داخل الحلبة وخارجها، ترك آلان بصمة راسخة في هذه الرياضة، على الصعيدين الوطني والعالمي".

واختتمت بالقول: "باسم العائلة، نود أن ننتهز هذه الفرصة لشكر كل من كان جزءًا من مسيرة آلان، على سنوات الصداقة والمحبة والدعم الطويلة. لقد كان محظوظًا للغاية بوجود هذا العدد الكبير من الأشخاص الرائعين حوله".

وُلد جونز في ملبورن عام 1946، وهو نجل رجل الأعمال والسائق ستان جونز، وشاهد من جانب الحلبة والده وهو يفوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى لعام 1959 في لونغفورد. وكرر جونز الابن هذا الإنجاز في حلبة كالدير بارك عام 1980، ولا يزال آخر سائق أسترالي يفوز بالسباق، الذي يُعد ثاني أقدم سباق جائزة كبرى في العالم.

خاض جونز بعض التجارب في عالم السباقات بالمملكة المتحدة خلال ستينيات القرن الماضي، قبل أن يعود إلى أستراليا، ثم ينتقل إلى لندن عام 1970. واستغرق الأمر ثلاثة أعوام حتى يرسخ مكانته، إذ حقق أول انتصار له في سباقات الفورمولا 3 في سيلفرستون عام 1973، وهو العام نفسه الذي احتل فيه المركز الثاني في بطولة الفورمولا 3 البريطانية على متن سيارة من طراز جي آر دي.

فرانك ديرني، فرانك ويليامز وألان جونز

الصورة من قبل: Motorsport Images

في عام 1975، خاض ظهوره الأول في الفورمولا 1 خلال جائزة إسبانيا الكبرى، على متن سيارة فريق هيسكيث، وعندما أغلق الفريق أبوابه مع نهاية الموسم، انتقل إلى فريق غراهام هيل، ثم إلى فريق سورتيز.

وأُغلق ذلك الفريق أيضًا، وبدا أن مسيرة جونز قد وصلت إلى طريق مسدود، إلى أن تلقى اتصالًا من فريق شادو، الذي كان قد فقد سائقه الأساسي توم برايس في حادث تصادم مأساوي في جنوب أفريقيا. وفي نتيجة أشبه بالقصص الخيالية، حقق جونز الفوز في النمسا، بعد قيادة رائعة على حلبة مبللة، متجاوزًا البطل المحلي نيكي لاودا في طريقه إلى تحقيق أول انتصار لسائق أسترالي منذ اعتزال السير جاك برابهام.

استطلع فريق فيراري إمكانية التعاقد مع جونز لعام 1978، واعتقد جونز أنه توصل إلى اتفاق، إلى أن تراجع إنزو فيراري عن الاتفاق ووقّع مع جيل فيلنوف. وهكذا وجد جونز نفسه أمام عرض من فريق ويليامز المتواضع آنذاك، الذي كان مالكاه فرانك ويليامز وباتريك هيد يضعان له خططًا طموحة.

كاد جونز أن يقود سيارة ويليامز إف دبليو 06 إلى الفوز في لونغ بيتش، لولا تعرض الجناح للكسر، ثم كاد أن يحقق ذلك مجددًا في براندز هاتش، قبل أن يتعطل صندوق التروس. وفي جائزة الولايات المتحدة الكبرى، احتل المركز الثاني خلف سيارة فيراري بقيادة كارلوس ريوتيمان، بينما كان الفريق يعمل على إنهاء سيارة جديدة، هي إف دبليو 07، في مقره بغروف.

وبمجرد أن حصل جونز وزميله الجديد في الفريق كلاي ريغازوني على السيارة، بدا وكأنهما قادران على الفوز منذ اللحظة الأولى تقريبًا. وتصدر جونز السباق بفارق كبير في سيلفرستون، إلى أن تعطلت مضخة المياه، ما سمح للسائق السويسري بتحقيق أول انتصار للفريق. وبعد ذلك تولى جونز زمام المبادرة، وفاز بأربعة من السباقات الستة المتبقية، لينهي البطولة في المركز الثالث، خلف جودي شيكتر وجيل فيلنوف.

حقق جونز خمسة انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى خلال عام 1980، في الأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة، ليحصد لقب بطولة العالم، قبل أن يختتم العام بانتصار في سباق كالدير غير المحتسب ضمن البطولة.

وفي عام 1981، واصل تقديم مستويات قوية، وقاد ويليامز إلى إحراز لقب بطولة الصانعين، كما وضع نيلسون بيكيه تحت ضغط كبير في صراعهما على لقب السائقين. ولم يحقق جونز سوى انتصارين، في لونغ بيتش ولاس فيغاس، وأدى تتابع حالات الانسحاب من السباقات والضغط الناجم عن السفر إلى إعلانه الاعتزال مع نهاية الموسم.

شارك في السباقات داخل بلاده، سواء ضمن فئة سيارات جي تي أو السيارات ذات العجلات المكشوفة، لكن رغبته في العودة إلى المنافسات كانت أقوى من أن يتجاهلها. وقاد سيارة أرووز في لونغ بيتش عام 1983، ثم غاب عن الموسم التالي، قبل أن يعود بعد عام مع فريق بياتريس-هاس، وخاض أولًا ثلاثة سباقات جائزة كبرى، ثم موسمًا كاملًا في عام 1986. ولم يتمكن من إضافة أي انتصارات أخرى إلى رصيده، واعتزل في نهاية ذلك الموسم.

وبعد عودته إلى أستراليا، شارك في السباقات التي تحولت لاحقًا إلى بطولة السيارات الخارقة ذات محركات الثماني أسطوانات، وكان أفضل نتائجه احتلال المركز الثاني عام 1995. كما خاض سباقات السيارات الرياضية، بما في ذلك سباق لومان 24 ساعة، مع بورشه وتويوتا، وشارك في بطولة كارت مع فريق نيومان-هاس. وخاض آخر مشاركة له في سباقات السيارات الاحترافية عام 2002، عندما شارك كسائق مساعد مع فريق ديك جونسون ريسينغ في سباق باثورست 1000.

وبالتوازي مع استمرار مسيرته في رياضة السيارات، حقق جونز نجاحًا في المجال الإعلامي، حيث عمل معلقًا على تغطية سباقات الفورمولا 1 في التلفزيون الأسترالي لسنوات طويلة. وكما كان الحال عندما كان خلف مقود السيارة، لم يكن يتردد في التعبير عن رأيه، وكان يقول الأمور كما يراها.

مُنح جونز وسام الإمبراطورية البريطانية تقديرًا لخدماته في مجال سباقات السيارات عام 1980، وأُدرج اسمه في قاعة مشاهير الرياضة الأسترالية عام 1985.

وتبقى على قيد الحياة زوجته وأطفاله الستة: كريستيان، وأمبر، وزارا، وجاك، وكاميلا، وإيما.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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