موتو جي بي "متفائلة" ببدء موسم 2020 في يوليو

أجبرت جائحة "كوفيد-19" البطولة على تأجيل أو إلغاء الجولات الـ 11 الأولى من موسم 2020، حيث كان السباق الوحيد الذي أقيم حتّى الآن لفئتَي موتو 2 وموتو 3 في قطر.

وطرح كارميلو إزبيليتا رئيس دورنا منذ ذلك الحين الكثير من الأفكار حول كيفيّة إجراء بقيّة الموسم واعترف بأنّه سيكون "سعيدًا" بإقامة 10 جولات في 2020 بالنظر إلى الصعوبات الناتجة عن الوباء.

وبحديثه ضمن حوارٍ مع قناة "بي.تي سبورت" البريطانيّة، قدّم إزبيليتا بعض التحديثات بخصوص الوضع الحاليّ، واعترف بأنّه بات يعتقد مع مرور كلّ يومٍ بأنّ إقامة سباقات هذا العام "أكثر واقعيّة".

وقال الإسباني: "نعمل بجدّ منذ جولة قطر لمحاولة ترتيب الروزنامة لبقيّة هذا العام. كنّا على تواصل مستمر ومقرّب مع فيم، وإيرتا، وخاصة مع المصنّعين".

وأضاف: "اتّضحت لنا عدّة سيناريوهات مختلفة حينها. أكثرها تفاؤلًا هو بدء الموسم في نهاية يوليو".

وأكمل: "سيعتمد كلّ شيء على الوضع، كوننا نحتاج للاهتمام بجانبَين. الأوّل هو أنّ كلّ دولة ستحتاج بشكلٍ فردي للسماح لنا بالتسابق عندما تكون أبوابها مفتوحة، والثاني هو إمكانيّىة السفر من دولة إلى أخرى".

وأردف: "لذا سنُحاول من حيث المبدأ إقامة بطولة في أوروبا، تنطلق في نهاية يوليو أو بداية أغسطس".

وواصل شرحه بالقول: "نبدأ حينها بإقامة السباقات، وسنرى بناء على الوضع إن كان بوسعنا الاستمرار حتّى نهاية العام إن كانت الدول ستسمح لنا بذلك، لكن سينتهي الموسم في موعده المحدّد في جميع الأحوال (في نوفمبر)".

ثمّ تابع: "هذا السيناريو الأفضل، وأعتقد يومًا تلو الآخر أنّه بات من الممكن إقامة هذه السباقات".

ولم يستبعد إزبيليتا إمكانيّة إقامة سباقَين على ذات الحلبة، وأكّد مجدّدًا التزامه بإقامة المزيد من جولات الموتو 2 والموتو 3 هذا العام.

كما أنّه أكّد أنّ دورنا تعمل مع الفرق لتحديد العدد الأدنى من الأطقم الضروريّة لكلّ عطلة نهاية أسبوع، على أن يكون إجمالي الحاضرين 1300 بين جميع فئات البطولة الثلاث.

كما أنّ هناك خطّة طوارئ أخرى قيد الدراسة في الوقت الحاضر وتتمثّل في بدء الموسم في سبتمبر/أيلول، لكنّ إزبيليتا لم يستبعد انطلاقة متأخّرة أكثر من ذلك بالرغم من أنّه اعترف بأنّه سيكون من الصعب للغاية تحقيق ذلك.

وقال: "من الواضح أنّ بطولة متعدّدة الجنسيات أكثر صعوبة، لكنّنا نعمل مع كلّ دولة على حدة، ومع كلّ منظّم على حدة وكذلك الأطراف الدوليّة التي ستسمح لنا بالتنقّل من مكان إلى آخر".

وأكمل: "نعتبر الانطلاق في يوليو أفضل إمكانيّة في الوقت الحاضر".

وأردف: "ومن ثمّ هناك إمكانيّة أخرى لبدء البطولة في سبتمبر، وأعتقد بأنّ ذلك سيكون الخيار الأصعب، أي أن تُقام كامل البطولة في نهاية العام".

واختتم حديثه بالقول: "لكنّنا متفائلون الآن في ما يتعلّق بإمكانيّة إقامة الموسم بين يوليو ونوفمبر".