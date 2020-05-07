الموتو جي بي تتّفق مع خيريز لاستضافة سباقَين في يوليو

أدّت جائحة "كوفيد19" إلى إجبار البطولة على إلغاء أو تأجيل الجولات الـ 11 الأولى من الموسم.

وعملت دورنا من أجل التوصّل إلى روزنامة متألّفة من 10 إلى 12 سباقًا مرتكزٍ في أوروبا، وذلك بعد أن هدفت في البداية لبدء الموسم في أغسطس في التشيك.

لكن على إثر اجتماعٍ اليوم الخميس، توصّلت دورنا إلى اتّفاقٍ مع حلبة خيريز المستضيفة لجائزة إسبانيا الكبرى من أجل بدء الموسم في 19 يوليو كجائزة إسبانيا الكبرى، على أن تتبعها جائزة الأندلس الكبرى في 26 يوليو على ذات الحلبة.

وفي حال وافقت الحكومة الإسبانيّة على المقترح، فستحتاج البطولة فقط لمصادقة الهيئة الحاكمة "فيم".

وسبق وأن حدّدت دورنا عدد أفراد الأطقم الضروريّة بـ 1600 شخصًا في البادوك لتغطيات فئات الموتو جي بي، والموتو 2 والموتو 3 إلى جانب أطقم البثّ التلفزي التابعة لدورنا. كما أنّ الشركة تسعى لشراء 10 آلاف وحدة تحليل لفيروس "كوفيد-19" من أجل مراقبة الأطقم بشكلٍ متواتر.

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