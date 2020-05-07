فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
174 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الموتو جي بي تتّفق مع خيريز لاستضافة سباقَين في يوليو

المشاركات
التعليقات
الموتو جي بي تتّفق مع خيريز لاستضافة سباقَين في يوليو
07-05-2020

اتّفقت شركة دورنا المروّجة لبطولة الموتو جي بي مع حلبة خيريز على مقترح استضافة أوّل جولتين من موسم 2020 في يوليو المقبل، على أن يتمّ إرسال المقترح إلى الحكومة الإسبانيّة للحصول على الموافقة.

أدّت جائحة "كوفيد19" إلى إجبار البطولة على إلغاء أو تأجيل الجولات الـ 11 الأولى من الموسم.

وعملت دورنا من أجل التوصّل إلى روزنامة متألّفة من 10 إلى 12 سباقًا مرتكزٍ في أوروبا، وذلك بعد أن هدفت في البداية لبدء الموسم في أغسطس في التشيك.

لكن على إثر اجتماعٍ اليوم الخميس، توصّلت دورنا إلى اتّفاقٍ مع حلبة خيريز المستضيفة لجائزة إسبانيا الكبرى من أجل بدء الموسم في 19 يوليو كجائزة إسبانيا الكبرى، على أن تتبعها جائزة الأندلس الكبرى في 26 يوليو على ذات الحلبة.

وفي حال وافقت الحكومة الإسبانيّة على المقترح، فستحتاج البطولة فقط لمصادقة الهيئة الحاكمة "فيم".

وسبق وأن حدّدت دورنا عدد أفراد الأطقم الضروريّة بـ 1600 شخصًا في البادوك لتغطيات فئات الموتو جي بي، والموتو 2 والموتو 3 إلى جانب أطقم البثّ التلفزي التابعة لدورنا. كما أنّ الشركة تسعى لشراء 10 آلاف وحدة تحليل لفيروس "كوفيد-19" من أجل مراقبة الأطقم بشكلٍ متواتر.

ملفات فيديو ذات صلة

المقال التالي
زاندفورت: سباق الفورمولا واحد من دون جمهور "لا يجب أن يكلّفنا أيّ مال"

المقال السابق

زاندفورت: سباق الفورمولا واحد من دون جمهور "لا يجب أن يكلّفنا أيّ مال"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

زاندفورت: سباق الفورمولا واحد من دون جمهور "لا يجب أن يكلّفنا أيّ مال"

2
موتو جي بي

مقال: اليوم الذي تغيّرت فيه قواعد اللعبة في الموتو جي بي

3
فورمولا 1

فيراري تأمل أن تكون خسائر الفورمولا واحد "قصيرة الأمد"

4
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: انطلاقة الموسم من النمسا أمر "منطقي"

أحدث ملفات الفيديو

مقود سيارة الفورمولا واحد 04:22
فورمولا 1

مقود سيارة الفورمولا واحد

رحلة إلى زاندفورت عبر هولندا مع فيرشتابن وألبون 05:01
فورمولا 1

رحلة إلى زاندفورت عبر هولندا مع فيرشتابن وألبون

أكثر النهايات تقارباً في تاريخ الفورمولا واحد 04:04
فورمولا 1

أكثر النهايات تقارباً في تاريخ الفورمولا واحد

أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2020 - حلبة زاندفورت 01:50
فورمولا 1

أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2020 - حلبة زاندفورت

مصانع الفورمولا واحد 04:12
فورمولا 1

مصانع الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

الموتو جي بي تتّفق مع خيريز لاستضافة سباقَين في يوليو
F1

الموتو جي بي تتّفق مع خيريز لاستضافة سباقَين في يوليو

زاندفورت: سباق الفورمولا واحد من دون جمهور "لا يجب أن يكلّفنا أيّ مال"
F1

زاندفورت: سباق الفورمولا واحد من دون جمهور "لا يجب أن يكلّفنا أيّ مال"

كفيات كان "مستاءً" عندما علم بترقية ألبون إلى صفوف الفريق الأساسي لريد بُل
F1

كفيات كان "مستاءً" عندما علم بترقية ألبون إلى صفوف الفريق الأساسي لريد بُل

فيراري تأمل أن تكون خسائر الفورمولا واحد "قصيرة الأمد"
F1

فيراري تأمل أن تكون خسائر الفورمولا واحد "قصيرة الأمد"

زاك براون: على الفورمولا واحد الاقتداء بمستويات المنافسة في إندي كار
F1

زاك براون: على الفورمولا واحد الاقتداء بمستويات المنافسة في إندي كار

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.