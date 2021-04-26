الموافقة على خطّة سباقات التصفيات القصيرة في الفورمولا واحد

على إثر تصويت لجنة الفورمولا واحد اليوم الإثنين، حصلت الفكرة على دعمٍ شاملٍ من قبل جميع الأطراف.

وبالرغم من أنّ الخطّة لا تزال بحاجة للحصول على الموافقة الرسميّة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع لـ "فيا" قبل تضمينها في القوانين، فإنّ هذه المسألة ستكون شكليّة.

وستُقام سباقات تصفيات بمسافة 100 كلم يوم السبت في ثلاث جولات هذا العام.

وستُحدّد نتائج هذه السباقات ترتيب شبكات انطلاق السباق الأساسيّ، إلى جانب تقديم بعض النقاط للثلاثة الأوائل.

وقال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "نحن متحمّسون حيال هذه الفرصة الجديدة التي سنجلبها إلى مشجّعينا بعطلة نهاية أسبوع سباقٍ أكثر إثارة في 2021. رؤية السائقين يتقاتلون على مدار ثلاثة أيّام ستكون تجربة مدهشة".

وأضاف: "أنا متأكّدٌ من أنّ السائقين متعطّشون للمعركة. أنا مسرورٌ بأنّ الفرق دعمت هذه الخطّة، وهذا بيانٌ على اتّحادنا لمواصلة جذب المشجّعين بطرقٍ جديدة بالتوازي مع ضمان التزامنا بإرثنا واستحقاقيّتنا كرياضة".

كيف سيكون جدول عطلة نهاية الأسبوع:

الجمعة

الفترة الصباحيّة: يحصل السائقون على حصّة بساعة واحدة مع مجموعتين من الإطارات ويُمكنهم اختيارهما بحريّة.

فترة ما بعد الظهر: تصفيات اعتياديّة في فترة ما بعد الظهر مع توافر خمس مجموعات من إطارات "سوفت".

السبت

الفترة الصباحيّة: ساعة للتجارب الحرّة الثانية مع توافر مجموعة إطارات واحدة لاختيارها بحريّة.

فترة ما بعد الظهر: سباق تصفيات بـ 100 كلم مع توافر مجموعتين من الإطارات لاختيارهما بحريّة من قبل الفرق.

الأحد

فترة ما بعد الظهر: مسافة الجائزة الكبرى الكاملة مع بقاء مجموعتي إطارات فقط.

في حال مواجهة أجواء ممطرة:

ثلاث مجموعات إطارات أمطار وأربع "انترميديت" ستكون متاحة لبداية الحدث.

في حال جرت التجارب الحرّة الأولى أو التصفيات في ظروف ممطرة، فإنّ الفرق ستحصل على مجموعة إضافيّة من إطارات "انترميديت"، لكن عليها إرجاع إطار مستخدم قبل السباق القصير.

في حال جرى سباق التصفيات في ظروف ممطرة فإنّ بوسع الفرق إرجاع مجموعة واحدة من إطارات الأمطار المستخدمة أو أخرى "انترميديت" بعد السباق، وسيتمّ تعويضها بواحدة جديدة "انترميديت".

ستكون هناك 9 مجموعات بين إطارات أمطار و"انترميديت" كحدٍ أقصى.

قوانين جديدة لخطّ الحظائر المغلق

في محاولة للإبقاء على التكاليف منخفضة ومنع الفرق من تجهيز سيارات خاصة بالتصفيات يوم الجمعة، ستُغيّر البطولة قوانين خطّ الحظائر المغلق.

إذ أنّ السيارات ستكون في خطّ الحظائر المغلق بعد بداية التصفيات القصيرة، لكن سيتمّ السماح فقط ببعض التغييرات المحدودة بين حصّة تصفيات الجمعة وبداية السباق القصير.

وسيُسمح بتغيير عددٍ ضئيلٍ من المكوّنات (سيتمّ تأكيده لاحقًا)، إلى جانب تغييرات طفيفة في توزيع الوزن على السيارة.

أمّا مستويات تبريد وحدة الطاقة وعلبة التروس فيُمكن تغييرها فقط في حال كان هناك تغيّرٌ بـ 10 درجات مئويّة بين حصص الجمعة والسبت.