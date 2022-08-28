الموافقة على تمديد عقد سبا-فرانكورشان حتى موسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد
ستعود الفورمولا واحد إلى حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية العريقة بعد الاتفاق على تمديد العقد مع البطولة لموسم إضافي.
كانت سبا-فرانكورشان إحدى الحلبات المهددة بعدم التواجد في روزنامة الموسم المقبل المكونة من 24 سباقاً.
لكن عدم التيقّن من عودة حلبتي جنوب أفريقيا والصين، غيّر من الصورة العامة، ما أدى إلى تمديد العقد مع الفورمولا واحد لموسم إضافي.
حيث توصل كلا الطرفان لاتفاق يقضي بتواجد الحلبة العريقة ضمن روزنامة الموسم المقبل.
ولم يتم تحديد تاريخ محدد لإقامة الجولة لكن من المتوقع أن يتم وضعها في آخر الفترة الصيفية أو تبقى في موقعها الحالي.
حيث جاء في بيان للبطولة: "تؤكد الفورمولا واحد عودة جائزة المجر الكبرى لروزنامة موسم 2023 بعد اتفاق على تمديد الشراكة. سيتم إعلان المزيد من التفاصيل حال تأكيدها".
لويس هاميلتون، مرسيدس
تصوير: صور موتورسبورت
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