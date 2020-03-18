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الموافقة على تغييرات العطلة الصيفيّة للفورمولا واحد في 2020

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الموافقة على تغييرات العطلة الصيفيّة للفورمولا واحد في 2020
18-03-2020

اتّفقت بطولة العالم للفورمولا واحد على تقديم موعد العطلة الصيفيّة في محاولة للمساعدة على توفير حيّز زمني في أغسطس في حال استئناف التسابق.

مع توقّف الموسم الحالي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجدّ، ينظر القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد في إمكانيّة إقامة بعض السباقات في أغسطس في محاولة لحشر المزيد من السباقات في الروزنامة.

وعادة ما تشهد تلك الفترة إقفال المصانع في العطلة الصيفيّة، حيث تُجبر الفرق على إغلاق مصانعها لأسبوعين من أجل أن يحصل الموظّفون على عطلة.

لكن بسبب التغيير الكبير في الظروف الناتج عن تفشّي الفيروس، اتّفقت فرق الفورمولا واحد على تقديم موعد فترة إغلاق المصانع في الصيف من أجل استبعادها من المعادلة مبكّرًا.

وضمن بيان أصدرته فيا: "على ضوء التأثير الدولي لفيروس كوفيد-19 وتأثيره الحالي في تنظيم أحداث بطولة العالم للفورمولا واحد، وافق المجلس العالمي لرياضة السيارات على تغيير القوانين الرياضيّة لبطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2020، وذلك عبر تقديم فترة الإيقاف الصيفيّة من يوليو أغسطس إلى مارس وأبريل وزيادتها من 14 إلى 21 يومًا.

وأضاف: "على جميع المتنافسين نتيجة لذلك الالتزام بفترة 21 يومًا متتاليًا لإغلاق المصانع خلال أشهر مارس أو أبريل أو كليهما".

وأردف: "حصلت التغييرات على دعمٍ بالإجماع من المجموعة الاستراتيجيّة للفورمولا واحد ولجنة الفورمولا واحد".

وتخلّت بطولة العالم للفورمولا واحد حاليًا على أربعة سباقات في هذا الموسم، لكنّ حدَثي هولندا وإسبانيا محلّ شكٍ الآن مع تركّز تفشّي الفيروس في القارة الأوروبيّة.

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