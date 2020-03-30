الموافقة على استخدام أجهزة المساعدة على التنفّس المُصنّعة من قبل مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الموافقة على استخدام أجهزة المساعدة على التنفّس المُصنّعة من قبل مرسيدس

المشاركات
التعليقات
الموافقة على استخدام أجهزة المساعدة على التنفّس المُصنّعة من قبل مرسيدس
30-03-2020

حصلت أجهزة المساعدة على التنفسّ التي أنتجها مهندسو فريق مرسيدس للفورمولا واحد على الموافقة من قبل مؤسّسة "ان.اتش.اس" للصحّة في بريطانيا لاستخدامها لمساعدة مرضى"كوفيد-19".

 في ظلّ تواصل تأثير تفشّي فيروس كورونا المستجدّ حول العالم، التزمت فرق الفورمولا واحد بتوفير قدراتها الهندسيّة من أجل دعم خدمات الصحّة عبر "مشروع خطّ الحظائر".

وبالتعاون مع مهندسين ميكانيكيين في جامعة لندن، ساعد قسم المحرّكات عالية الأداء في مرسيدس – وهو قسم محرّكات الفورمولا واحد – على هندسة معاكسة لجهاز تنفّس.

وصُمّم جهاز "سي.بي.إيه.بي" للمساعدة على الإبقاء على مرضى "كوفيد-19" خارج وحدات العناية المركّزة، واستُخدمت بالفعل بكثافة في إيطاليا والصين.

وبناءً على جامعة لندن، فإنّ 50 بالمئة من المرضى في إيطاليا الذين استخدموا جهاز "سي.بي.إيه.بي" تفادوا الحاجة لأجهزة التنفّس الميكانيكيّة.

وفي ظلّ مواجهة المملكة المتّحدة لشحٍ في أجهزة "سي.بي.إيه.بي"، فقد عمل المهندسون على مدار الساعة في جامعة لندن على هذا المشروع، وتمكّنوا من إنتاج أوّل الأجهزة بعد أقلّ من 100 ساعة من الاجتماع الأوّل في 18 مارس.

وحصل الجهاز الآن على موافقة المنظّمة المُقنّنة للمنتجات الطبيّة والعناية الصحيّة.

وستُستخدم 100 نسخة من هذا الجهاز في المستشفى الجامعي من أجل اختبارات سريريّة قبل توسيع استخدامها في المستشفيات في البلاد.

وقال آندي كاول مدير قسم المحرّكات في مرسيدس: "أظهر مجتمع الفورمولا واحد إجابة مثيرة للإعجاب لنداء الدعم، حيث توصلنا إلى مشروع خطّ الحظائر الجماعي لدعم الحاجة الوطنيّة في هذه الفترة ضمن عددٍ من المشاريع المختلفة".

وأضاف: "كنّا فخورين بوضع مواردنا تحت تصرف جامعة لندن لتقديم مشروع سي.بي.إيه.بي على أعلى المعايير وفي أسرع حيّز زمني ممكن".

من جانبه قال البروفسور تيم بايكر من قسم الهندسة الميكانيكيّة في الجامعة: "بالنظر إلى الحاجة الملحّة، فإنّنا ممتنون لأنّنا كنّا قادرين على تقليص عمليّة كانت تتطلّب عدّة أعوام وحصرها في بضعة أيّام".

وأضاف: "منذ أن أجرينا الاجتماع الأوّل فقد عملنا في جميع ساعات اليوم، وفكّكنا وحللنا جهازًا ليس مرتبطًا ببراءة اختراع. استعملنا محاكاة الحاسوب وحسّنا الجهاز أكثر من أجل إنتاج نسخة متطوّرة تتناسب مع الإنتاج المكثّف".

وأكمل: "إنّه لامتيازٌ أن نكون قادرين على الاستعانة بقدرات الفورمولا واحد – وهو تعاونٌ كان ممكنًا من خلال الروابط المتينة بين الهندسة الميكانيكيّة في جامعة لندن وقسم المحرّكات في مرسيدس".

شريط التمرير
القائمة

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"
1/7

الصورة من قبل: جايمس تاي / يو سي ال

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"
2/7

الصورة من قبل: جايمس تاي / يو سي ال

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"
3/7

الصورة من قبل: جايمس تاي / يو سي ال

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"
4/7

الصورة من قبل: جايمس تاي / يو سي ال

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"
5/7

الصورة من قبل: جايمس تاي / يو سي ال

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"
6/7

الصورة من قبل: جايمس تاي / يو سي ال

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"

جامعة لندن ومستشفى جامعة لندن والفورمولا واحد يُطوّرون أنظمة مساعدة على التنفس لصالح "ان.اتش.اس"
7/7

الصورة من قبل: جايمس تاي / يو سي ال

ملفات فيديو ذات صلة

المقال التالي
لوكلير: غياب عقدٍ مع فيراري "لن يزعزع" فيتيل

المقال السابق

لوكلير: غياب عقدٍ مع فيراري "لن يزعزع" فيتيل

المقال التالي

ماركو أراد وضع سائقي ريد بُل في "معسكر لكورونا" وتعريضهم للإصابة

ماركو أراد وضع سائقي ريد بُل في "معسكر لكورونا" وتعريضهم للإصابة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة موناكو الكبرى

جائزة موناكو الكبرى

٢١ مايو - ٢٤ مايو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ماركو أراد وضع سائقي ريد بُل في "معسكر لكورونا" وتعريضهم للإصابة

2
فورمولا 1

الموافقة على استخدام أجهزة المساعدة على التنفّس المُصنّعة من قبل مرسيدس

3
فورمولا 1

لوكلير: غياب عقدٍ مع فيراري "لن يزعزع" فيتيل

أحدث ملفات الفيديو

مقابلة حصرية مع روس برون حول 06:49
فورمولا 1

مقابلة حصرية مع روس برون حول "كورونا" ونتفليكس وقوانين 2021

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا 05:18
فورمولا 1

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها 01:09
فورمولا 1

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002 01:29
فورمولا 1

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020 01:05
فورمولا 1

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020

أحدث الأخبار

ماركو أراد وضع سائقي ريد بُل في "معسكر لكورونا" وتعريضهم للإصابة
F1

ماركو أراد وضع سائقي ريد بُل في "معسكر لكورونا" وتعريضهم للإصابة

الموافقة على استخدام أجهزة المساعدة على التنفّس المُصنّعة من قبل مرسيدس
F1

الموافقة على استخدام أجهزة المساعدة على التنفّس المُصنّعة من قبل مرسيدس

لوكلير: غياب عقدٍ مع فيراري "لن يزعزع" فيتيل
F1

لوكلير: غياب عقدٍ مع فيراري "لن يزعزع" فيتيل

أبطال موتورسبورت: هاكينن يتكلم عن أقسى ما عاناه في الفورمولا واحد
F1

أبطال موتورسبورت: هاكينن يتكلم عن أقسى ما عاناه في الفورمولا واحد

تحليل: كيف حُرمت الفورمولا واحد من موسم الشائعات
F1

تحليل: كيف حُرمت الفورمولا واحد من موسم الشائعات

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١١ يونيو - ١٤ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.