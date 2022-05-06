المنعطف المزدوج في مدخل خطّ الحظائر في ميامي سيشكل "تحديًا" للسائقين

يبلغ السائقون المنعطف المزدوج الضيّق بعد الخروج من المنعطف الـ 18 السريع قبل خطّ البداية والنهاية.

ولم ترسم "فيا" حتّى الآن الخطّ أو تُركّب علامات تُحدّد بداية منطقة سرعة الـ 80 كلم القصوى، والتي سيتعيّن على السائقين الإيفاء بها.

لكنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم أنّه من المرجّح أن يتمّ تحديد تلك النقطة قبل المنعطف المزدوج، ما يعني أنّه سيكون على السائقين الكبح قبله، عوضًا عن مواصلة الضغط قبل الانعطاف يسارًا.

لكن حتّى مع حدّ سرعة الـ 80 كلم/س فإنّ ذلك المنعطف المزدوج سيُواصل فرض تحدٍ في حال لمس سائقٌ الحفف ودُفع إلى الحائط الداخلي على اليسار.

وقال بيير غاسلي: "إنّه منعطفٌ ضيّق، لكنّه سيعتمد على كيفيّة دخولنا له. تدرّبت على ذلك في جهاز المحاكاة، حاولنا استغلال كامل المسار لكن دون تجاوز حدوده".

وأكمل: "إن كان سيتعيّن علينا عدم تجاوز الخطّ الأبيض، فسيكون الوضع صعبًا بالتأكيد".

بدوره عبّر زميله يوكي تسونودا عن سروره لوجود حففٍ جانبيّة في المنعطف المزدوج هناك عوضًا عن مجرّد خطوط يكون من السهل عبورها من قبل السائقين.

أمّا كيفن ماغنوسن وميك شوماخر فقد اعترفا بأنّ اعتماد حدّ للسرعة القصوى قبل المنعطف المزدوج سيكون أسهل.

وقال الدنماركي: "لا أعلم أين سيضعون علامة الـ 80 كلم/س، لكن أعتقد بأنّهم سيضعونها قبل المنعطف المزدوج".

أمّا شوماخر فقد قال: "أعتقد بأنّ الأمر يتمحور حول عبور السائقين بأقصى سرعة في تلك المنعطقة. سنرى كيف ستسير الأمور".

وأكمل: "لحسن الحظّ ليس هذًا حدثًا بسباق تصفيات قصير، لذا لدينا حصص تجارب حرّة ثلاث للتدرّب على ذلك وإجراء أيّة تغييرات إن لزم الأمر ذلك".