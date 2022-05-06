تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / غاسلي: مقابلة مايكل جوردان كانت "أفضل تجربة في حياتي" التالي / "فيا" تتحرّى خصائص سيارة فيراري في ظلّ الأسئلة حول اختبارات الإطارات
فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى أخبار عاجلة

المنعطف المزدوج في مدخل خطّ الحظائر في ميامي سيشكل "تحديًا" للسائقين

يعتقد سائقو بطولة العالم للفورمولا واحد أنّ المنعطف المزدوج الضيّق عند مدخل خطّ الحظائر على حلبة ميامي سيفرض تحديًا إضافيًا بالتوجّه إلى سباق الأحد.

المنعطف المزدوج في مدخل خطّ الحظائر في ميامي سيشكل "تحديًا" للسائقين

يبلغ السائقون المنعطف المزدوج الضيّق بعد الخروج من المنعطف الـ 18 السريع قبل خطّ البداية والنهاية.

ولم ترسم "فيا" حتّى الآن الخطّ أو تُركّب علامات تُحدّد بداية منطقة سرعة الـ 80 كلم القصوى، والتي سيتعيّن على السائقين الإيفاء بها.

لكنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم أنّه من المرجّح أن يتمّ تحديد تلك النقطة قبل المنعطف المزدوج، ما يعني أنّه سيكون على السائقين الكبح قبله، عوضًا عن مواصلة الضغط قبل الانعطاف يسارًا.

لكن حتّى مع حدّ سرعة الـ 80 كلم/س فإنّ ذلك المنعطف المزدوج سيُواصل فرض تحدٍ في حال لمس سائقٌ الحفف ودُفع إلى الحائط الداخلي على اليسار.

وقال بيير غاسلي: "إنّه منعطفٌ ضيّق، لكنّه سيعتمد على كيفيّة دخولنا له. تدرّبت على ذلك في جهاز المحاكاة، حاولنا استغلال كامل المسار لكن دون تجاوز حدوده".

وأكمل: "إن كان سيتعيّن علينا عدم تجاوز الخطّ الأبيض، فسيكون الوضع صعبًا بالتأكيد".

اقرأ أيضاً:

بدوره عبّر زميله يوكي تسونودا عن سروره لوجود حففٍ جانبيّة في المنعطف المزدوج هناك عوضًا عن مجرّد خطوط يكون من السهل عبورها من قبل السائقين.

أمّا كيفن ماغنوسن وميك شوماخر فقد اعترفا بأنّ اعتماد حدّ للسرعة القصوى قبل المنعطف المزدوج سيكون أسهل.

وقال الدنماركي: "لا أعلم أين سيضعون علامة الـ 80 كلم/س، لكن أعتقد بأنّهم سيضعونها قبل المنعطف المزدوج".

أمّا شوماخر فقد قال: "أعتقد بأنّ الأمر يتمحور حول عبور السائقين بأقصى سرعة في تلك المنعطقة. سنرى كيف ستسير الأمور".

وأكمل: "لحسن الحظّ ليس هذًا حدثًا بسباق تصفيات قصير، لذا لدينا حصص تجارب حرّة ثلاث للتدرّب على ذلك وإجراء أيّة تغييرات إن لزم الأمر ذلك".

المشاركات
التعليقات
غاسلي: مقابلة مايكل جوردان كانت "أفضل تجربة في حياتي"
المقال السابق

غاسلي: مقابلة مايكل جوردان كانت "أفضل تجربة في حياتي"
المقال التالي

"فيا" تتحرّى خصائص سيارة فيراري في ظلّ الأسئلة حول اختبارات الإطارات

"فيا" تتحرّى خصائص سيارة فيراري في ظلّ الأسئلة حول اختبارات الإطارات
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

راسل يضع مرسيدس في صدارة التجارب الثانية في ميامي وحادث جديد لساينز
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل يضع مرسيدس في صدارة التجارب الثانية في ميامي وحادث جديد لساينز

"فيا" تبرّئ فيراري بعد تحريها في تجارب الإطارات في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تبرّئ فيراري بعد تحريها في تجارب الإطارات في إيمولا

لوكلير يتقدّم بـ 0.071 ثانية على راسل في التجارب الأولى الفوضويّة في ميامي
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يتقدّم بـ 0.071 ثانية على راسل في التجارب الأولى الفوضويّة في ميامي

"فيا" تتحرّى خصائص سيارة فيراري في ظلّ الأسئلة حول اختبارات الإطارات
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تتحرّى خصائص سيارة فيراري في ظلّ الأسئلة حول اختبارات الإطارات

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.