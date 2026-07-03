المنعطفات عالية السرعة باتت متوسطة السرعة: لوكلير يحذّر قبل سيلفرستون
أدلى شارل لوكلير سائق فيراري بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى.
لويس هاميلتون، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: فيراري
أكد لوكلير أنه بعد جائزة النمسا الكبرى أجرى الفريق تحليلًا مفصلًا للبيانات، وتمكن من معرفة الأسباب الرئيسية للتراجع في الأداء الذي ظهر خلال السباق.
حيث قال: "كنا أقوياء يوم السبت في النمسا، لكن العكس حدث يوم الأحد. كان ذلك مختلفًا مقارنة ببقية الموسم، حيث كنا أقوياء من ناحية وتيرة السباق".
وأكمل: "لقد عملنا بجد لفهم ما حدث بالضبط خلال السباق، وحددنا المشاكل التي واجهتنا".
وأردف: "خلال السباقات القليلة الماضية، ركزت بشكل إضافي على حلّ المشاكل. في برشلونة، بسبب الحزمة الجديدة التي جلبناها إلى السيارة شعرتُ بتحسن كبير، لكنني عانيت بشكل كبير في النمسا".
وأضاف: "سنعالج المشاكل التي حددناها خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه. أعلم أن السباقين المقبلين سيكونان صعبين للغاية بالنسبة للفريق، لكننا سنواصل دفع الحدود إلى أقصى حد أينما تنافسنا".
Watch: اف1 في أسبوع | مراجعة سباق النمسا: فيرستابن فارس ريد بُل وفيراري تواجه الواقع
وعندما سُئل عن تفوق زميله في الفريق لويس هاميلتون عليه ضمن ترتيب البطولة، وعن تركيز الاهتمام داخل مرآب الفريق على السائق البريطاني.
أجاب لوكلير بوضوح: "لا أعتقد إطلاقًا أن لويس يحظى بمعاملة خاصة".
وأكمل: "يمكن أن تحدث تقلبات في الأداء دائمًا؛ ففي العام الماضي كان الميزان يميل في اتجاه معين، أما هذا العام فهو يميل في اتجاه آخر".
وأردف: "بوصفي سائقًا، فإنني أركز فقط على عملي. لطالما كانت فيراري بمثابة عائلة بالنسبة لي".
وتابع: "سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم. ومهما كانت الظروف، فإن مصلحة الفريق تأتي دائمًا في المقام الأول، لكنني في الوقت الحالي لست في وضع يسمح لي بالتفكير في ذلك".
واستكمل: "لديّ الكثير من الأمور التي تشغل ذهني لتحسين أدائي الشخصي، وكلّ تركيزي منصب على ذلك".
كما تطرق لوكلير إلى تأثير القوانين التقنية الجديدة على الحلبات السريعة، مؤكدًا أنه يتفق مع انتقادات عدد من السائقين الآخرين.
حيث قال: "مثل كثير من السائقين، أشعر بشيء من خيبة الأمل بعد اختبارات جهاز المحاكاة".
وأكمل: "لطالما كانت سيلفرستون وسبا حلبتين يصنع فيهما السائق الأكثر جرأة الفارق في التجارب التأهيلية، وفي المنعطفات عالية السرعة كنت تقود على حدود السيارة القصوى".
وأردف: "أما الآن، وبسبب الانخفاض المبكر في طاقة البطارية، فقد تحولت تلك المنعطفات عالية السرعة إلى منعطفات متوسطة السرعة".
واختتم: "أستطيع إلى حد كبير توقع ما سنواجهه على الحلبة، لكنني متأكد تمامًا من أنها لن تبدو مميزة ومثيرة كما كانت في السابق".
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس يتعاطف مع فيراري: شعرت بالأسف عليهم ونقص الطاقة أجبرهم على الضغط بأقصى حد
هاميلتون يحذّر من فريق ريد بُل "المنافس"
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
بينوتو: كان لا يزال لدي الكثير لأقدمه إلى فيراري
مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
أحدث الأخبار
نوريس: شعورنا داخل السيارة ليس ما نريده تمامًا
نوريس يتحدى: أودّ أن يكون ماكس زميلي في الفريق
"تغيير أسلوب القيادة" سلاح بياستري الجديد
المنعطفات عالية السرعة باتت متوسطة السرعة: لوكلير يحذّر قبل سيلفرستون
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات