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المنظمة التقنية في ريد بُل "لم تتغير" بعد رحيل نيوي

تحدث بيير واشيه المدير التقني لدى ريد بُل عمّا تغير وما ظل على حاله داخل الفريق بعد ابتعاد المصمم أدريان نيوي عن تطوير سيارة الفورمولا 1.

أدريان نيوي، المدير التقني لريد بُل

أدريان نيوي، المدير التقني لريد بُل

الصورة من قبل: صور لات

ما يزال نيوي حاضرًا مع ريد بُل في خط الحظائر كأحد الاستراتيجيين، كما توجه تركيزه في الأشهر الأخيرة نحو مشروع سيارة آر.بي17 الخارقة، لكنه توقف منذ عدة أشهر عن التدخل في الجوانب التي تخص تصميم سيارة الفورمولا 1.

حيث شكّل قرار المصمم العبقري بمغادرة صفوف ريد بُل ضربة موجعة للفريق بكل تأكيد، وأفضلية للفريق الآخر الذي سيتمكن من تأمين خدماته، إذ يعتقد بأن أستون مارتن هي المرشح الأبرز الآن لضمه لموسم 2025.

في المقابل، وضمن حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح المدير التقني لريد بُل بيير واشيه الجوانب التي تغيرت داخل الفريق وكيف كان مستعدًا بالفعل لحقبة ما بعد نيوي في العلامة النمساوية.

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حيث قال: "بالطبع كانت آراء ونصائح أدريان مفيدة للغاية بالنسبة لنا. فلا أريد أن أنقص مما قام به من أجل الفريق وما قام به معي شخصيًا. إنه شخص يمتلك خبرة شاسعة وذكي وناجح للغاية".

وأضاف: "مع ذلك، فنحن ضمن الواقع الحالي، حيث لم يتغيّر أي شيء أساسي في وظيفتنا اليومية، بخلاف أنه لم يعد هنالك من يراقبنا ويقول: يا رفاق، هل فكرتكم حيال هذا أو ذاك؟ ولكن لم يتغيّر أي شيء بشكل أساسي فيما نقوم به".

وعند سؤاله عن حجم مساهمة نيوي في سيارة آر.بي20 لهذا الموسم، قال واشيه: "أعتقد بأنها أقل من السابق، لكنه كان ما يزال يساهم وجزءًا من الفريق من خلال موقعه. لكننا فريق في النهاية، لهذا لا تعتمد على شخص واحد. نتحرك كمجموعة تجاه هدف مشترك".

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