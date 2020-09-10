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المنشآت القديمة "أكبر العوائق" أمام مكلارين

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المنشآت القديمة "أكبر العوائق" أمام مكلارين

اعترف أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين للفورمولا واحد أن المنشآت القديمة تمثل أكبر العوائق أمام السعي لمنافسة فرق الصدارة في المستقبل.

تحتل مكلارين حالياً المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، لكن سيدل يرى أن فريقي مرسيدس وريد بُل ما زالا بعيدَي المنال، طالما أن منشآت الفريق لا تجاري منشآت المنافسين.

وتستعمل مكلارين حالياً نفق هواء تويوتا في كولونيا، لكنها تقوم بتصنيع وتحديث قطعها بنفسها.

ونجح الفريق في تحقيق النجاحات تحت قيادة سيدل، وجايمس كي المدير التقني، كما سينتقل لاستعمال محركات مرسيدس في 2021.

حيث قال: "من الواضح أن لدينا خطة محددة لما نعتقد أننا بحاجة له كفريق خلال السنوات المقبلة بهدف العودة إلى مجموعة الصدارة في الفورمولا واحد".

وتابع: "ذلك يتعلق بالكثير من النواحي ضمن المؤسسة، سواء لناحية الأشخاص أو البنية التحتية. لكنني مسرور للغاية حيال التقدم الذي أحرزناه".

واسترسل: "أنا مسرور للغاية ومقتنع بالمواهب الموجودة لدينا. العائق الأكبر حالياً وبالمقارنة مع الفرق الكبيرة مثل فيراري، ريد بُل ومرسيدس وكذلك رينو إلى حدّ ما، هو المنشآت القديمة".

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واستطرد: "ذلك أمر كنا أنا وزاك (براون) نضغط لتحقيقه، لأنني ما زلت أعتقد أن هناك المزيد من الإمكانيات التي يمكن استخراجها من الفريق حالياً، لكنها غير موجودة بسبب تلك العوائق".

وأردف: "في مرحلة ما، لا بد من أن نكون ضمن مستوىً يجاري المنافسين لناحية المنشآت".

من جهة أخرى، شدد سيدل على أن الفريق يتأخر في عدة نواحٍ، فقال: "أنا أتكلم هنا حيال نفق الهواء، والذي ليس لنا. أتكلم عن أجهزة المحاكاة القديمة، أتكلم عن البنية التحتية الخاصة بديناميكا الموائع الحسابية ’سي أف دي’ والتي لم تعد تجاري المعايير الحديثة، وكذلك أتكلم حول المنشآت الإنتاجية التي باتت قديمة بدورها".

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وتابع: "لكننا نمتلك خطة محددة للسنوات المقبلة. المسألة تستغرق وقتاً، لذا علينا أن نكون واقعيين حيال ما يمكننا تحقيقه. إلا أنني على ثقة من أننا نجحنا بتحقيق الكثير ما يشكل قاعدة قوية للانطلاق والعودة إلى مجموعة الصدارة مجدداً في المستقبل".

واختتم: "أخيراً وليس آخراً، لدينا تشكيلة رائعة من السائقين، الأمر الذي يعتبر هاماً جداً لمنافسة الفرق الكبيرة".

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