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المنافسون يرون أستون مارتن كأبرز فرق الوسط في الفورمولا واحد حتى الآن

جذب أداء أستون مارتن في التجارب الشتوية للفورمولا واحد في البحرين انتباه العديد من السائقين، حيث اعترف غوانيو جو سائق ألفا روميو بأن فرناندو ألونسو "بدا تنافسيًا للغاية".

المنافسون يرون أستون مارتن كأبرز فرق الوسط في الفورمولا واحد حتى الآن

حتى قبل انطلاق التجارب الشتوية على حلبة البحرين الدولية، كانت هنالك بالفعل شائعات حيال قوة أرقام أستون مارتن في الجانب الانسيابي.

وبينما ما يزال من الصعب الجزم بنتائج واقعية من خلال جداول الأزمنة في التجارب التي تنتهي اليوم، فإن الفرق والسائقين المنافسين قد رأووا ما يكفي من لفات ألونسو الطويلة وسلوك سيارته "أيه.ام.آر23" السلس ليروا في أستون مارتن أحد أفضل الفرق في هذا الموسم.

"من الواضح أن أستون مارتن حققت خطوة" قال جو، مُضيفًا: "بدا ألونسو تنافسيًا للغاية على مدار اليومين، في كل الأجواء. أعتقد بأنه سيكون من بين سائقي الصدارة في معركة الوسط".

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من جهته، وعندما سُئِل عما إذا لفت أحد الفرق انتباهه، فقد حدد كيفن ماغنوسن سائق هاس فريق أستون مارتن كذلك.

حيث قال: "أعتقد بأن أستون مارتن تبدو سريعة. بدا أداؤهم ثابتًا في الطلعات الطويلة، وعندما يحاولون تسجيل لفة سريعة يقومون بهذا كذلك. لذلك أرى أنهم حققوا خطوة كبيرة إلى الأمام. لكن من جديد، من يدرى كيف سيكون الوضع؟".

من جانبه اتفق إستيبان أوكون سائق ألبين مع ذلك التقييم، لكنه أشار إلى أنه ما تزال هنالك العديد من المتغيرات من أجل الحصول على صورة موثوقة.

فقال: "أعتقد بأن الوضع ما يزال مبكرًا للجزم بأية نتيجة. من السهل للغاية مع هذه السيارات أن تتحول من التأخّر بخمس ثوانٍ إلى أن تكون أسرع بخمس ثوان في مناسبة واحدة، لذلك من الصعب الجزم بالأمر ولا سيما مع عدم معرفة كميات الوقود وإدارة الطاقة وأوضاع المحرك".

وأضاف: "لكنهم يبدون تنافسيين بالتأكيد في الوقت الحالي، وويليامز كذلك. أعتقد بأننا سنشهد معركة متقاربة".

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